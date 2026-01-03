«Предлоги несостоятельны». МИД России осудил атаку США на Венесуэлу

Действия США в Венесуэле вызывают глубокую озабоченность и осуждение. Заявление в связи с вооруженной агрессией Соединенных Штатов в латиноамериканской стране выпустил МИД России .

«Предлоги, приводящиеся в обоснование таких действий, несостоятельны. Идеологизированная неприязнь взяла верх над деловым прагматизмом, готовностью выстраивать отношения доверия и предсказуемости», — отметили в ведомстве.

В министерстве заявили, что сейчас важно не допустить дальнейшей эскалации и найти выход из ситуации путем диалога. МИД выразил солидарность венесуэльскому народу и поддержку его руководству, направленному на защиту национальных интересов и суверенитета страны.

Американские военные сообщили о захвате президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Лидера страны и его супругу вывезли из страны на самолете.