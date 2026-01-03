Загруженность пиццерий рядом с штаб-квартирой Пентагона увеличилась, несмотря на зимние праздники. Об этом свидетельствуют данные портала Pentagon Pizza Index .

«DEFCON 4. Повышенная готовность. Усиленное разведывательное наблюдение», — говорится на сайте.

Пользователи соцсетей связали всплеск числа заказов в пиццериях рядом с Пентагоном с возможными операциями американских военных. Существует пятиуровневая шкала готовности ВС США, которая отражает степень их подготовки к возможному конфликту — DEFCON. Пятый уровень означает нормальную обстановку, а первый — максимальную готовность.

В декабре 1989 года также зафиксировали повышение числа заказов пиццы в Пентагон перед вторжением американцев в Панаму. Аналогичный всплеск наблюдался и перед операцией «Буря в пустыне» в 1991 году, сообщало издание The Guardian в 2025 году.

Ранее глава Пентагона Пит Хегсет, заморозивший в марте 2025 года поставки Киеву ракет систем ПРО Patriot, принудил таким способом страны ЕС увеличить финансирование ВСУ.