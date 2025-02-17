Купил Трампу сыр и приструнил Израиль. Что известно о спецпосланнике США Стиве Уиткоффе

На переговорах с Россией в Эр-Рияде США среди прочих будет представлять спецпосланник по Ближнему Востоку Стив Уиткофф. Он имеет реноме человека, которому плевать на условности: главное — достичь цели. Все, что известно о давнем друге американского президента, — в материале 360.ru.

Переговоры России и США: что известно Президент России Владимир Путин и его коллега из США Дональд Трамп на прошлой неделе провели полуторачасовой телефонный разговор. Вскоре американская сторона анонсировала начало переговоров сверхдержав 18 февраля в столице Саудовской Аравии — городе Эр-Рияде. Встреча пройдет без участия спецпосланника по Украине, дипломата и кадрового военного Кита Келлога. В Белом доме подчеркнули, что генерал в отставке остается важной частью команды, работающей над мирным урегулированием конфликта. Соединенные Штаты будут представлять госсекретарь Марко Рубио, директор ЦРУ Джон Рэтклифф, советник по национальной безопасности Майкл Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стив Уиткофф. От России заявлены глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Борт с дипломатами уже вылетел из Внуково.

Фото: Специальный посланник США на Ближнем Востоке Стивен Уиткофф, Вашингтон, 4 февраля 2025 года. Chris Kleponis — CNP / Global Look Press

Чем известен Стив Уиткофф Предположительно, «солировать» от США будет именно Уиткофф. Хотя у спецпосланника нет опыта работы во внешней политике и дипломатического образования, успел показать себя как строгий переговорщик: резко настоял на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в шаббат, традиционный выходной для верующих евреев. Американец общался прямо и агрессивно, не глядя на дипломатические манеры и принятый протокол. В результате такой тактики ХАМАС и Израиль быстро договорились о временном прекращении огня и обмене заложников-израильтян и заключенных палестинцев.

Фото: Палестинцы встречают освобожденного из израильской тюрьмы в ходе обмена между Израилем и ХАМАС, 15 февраля 2025 года. Ayman Nobani / Global Look Press

Уиткофф успел побывать и в Москве. Итогом его необъявленного визита стал обмен осужденного за незаконное хранение и контрабанду наркотиков американца Марка Фогеля на россиянина Александра Винника. Телеканал Fox News утверждал, что посланник США провел переговоры с Владимиром Путиным, но эту информацию никто не подтвердил. На тему будущих переговоров в Саудовской Аравии ставленник Трампа пояснил, что отправной точкой общения с российской стороной должно стать «строительство доверия». Все вопросы территориальных уступок — важные, однако не первостатейные детали.

Фото: Стив Уиткофф в Овальном кабинете, 3 февраля 2025 года. Chris Kleponis — Pool via CNP / Global Look Press

Биография Стива Уиткоффа Стивен Чарльз Уиткофф родился в марте 1957 года в Нью-Йорке в еврейской семье. Мать занималась дизайном интерьеров, отец был производителем женских пальто. Дела у старших Уиткоффов шли достаточно успешно, чтобы жить на Лонг-Айленде и отправить ребенка на учебу в частные заведения. Говорят, свои первые большие деньги Стивен получил в 17 лет: удачные ставки на бегах принесли большой выигрыш, который обернулся подержанным, но все-таки собственным спорткаром. Но дальше дело не пошло: из-за череды неудач машину пришлось продать. Парень сделал правильный вывод и больше никогда не играл в азартные игры.

Фото: Sue Kawczynski / Global Look Press

В 1980 году у Уиткоффа уже была степень бакалавра Университета Хофстра, а спустя три года — диплом доктора права по окончании юридической школы Мориса А. Дина того же вуза. Выпускник выбрал специализацию по сделкам с недвижимостью и устроился работать в юридическую фирму Dreyer & Traub. Уиткофф показал себя умным, обаятельным и талантливым сотрудником. Одним из его клиентов был успешный бизнесмен и герой новостей (в том числе скандальных) Дональд Трамп. Однажды они столкнулись в нью-йоркском гастрономе. У тогда еще миллионера не было с собой наличных, так что юрист любезно оплатил его ветчину и швейцарский сыр.

Фото: Katie Deits/ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Встреча стала не только началом дружбы Трампа и Уиткоффа, но и сменой деятельности последнего — он тоже решил торговать недвижимостью. Вместе с бывшим коллегой по Dreyer & Traub Лоренсом «Ларри» Глюком основал компанию Stellar Management Company, скупавшую недорогие здания в Нью-Йорке. Первое время, чтобы снизить расходы, Уиткофф сам обслуживал свои здания: собирал арендную плату, менял лампочки, устранял прорыв труб, разбирался с ремонтом лифтов. При этом совмещал бизнес с юридической практикой в фирме Rosenman & Colin. Но скоро стало понятно, что дальше можно двигаться без страховки. Даже кризис рынка недвижимости не смог подкосить бизнес. Правда, в 1998 году Уиткофф и Глюк мирно расстались: один забрал себе жилую недвижимость, другой — офисные здания. Сегодня состояние юриста составляет не менее полумиллиарда долларов, а в собственности его Witkoff Group — больше полусотни объектов в Лондоне, Майами и Нью-Йорке.

Фото: Стив Уиткофф с 45-м президентом США Дональдом Трампом, 1 марта 2018 года / Википедия

Дружба Трампа и Уиткоффа Уиткофф и Трамп продолжали крепко дружить. В апреле 2020-го экс-юрист вошел в сообщество по борьбе с экономическим влиянием пандемии COVID-19 в США Great American Economic Revival Industry Group, которую создал 45-й президент. При администрации демократов его услуги, понятное дело, не понадобились. Правда, Уиткоффу и так было чем заняться: собственным бизнесом, благотворительностью (он известный филантроп), в конце концов игрой в гольф. Кстати, именно Уиткофф играл с Трампом 16 сентября 2024 года в Trump International Golf Club, когда будущего американского лидера хотел застрелить Райан Раут.

Фото: Представитель США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф, Вашингтон, 20 января 2025 года. Anna Moneymaker — Pool via CNP / Global Look Press

Личная жизнь Стива Уиткоффа Уиткофф женился в 1987 году на юристе компании Botein, Hays & Sklar Лорен Джилл Раппопорт, у них родились трое сыновей. Со временем семья перебралась во Флориду и поселилась в курортном городе Майами-Бич. Сегодня один из сыновей Уиткоффа — Александр — один из генеральных директоров Witkoff Group. Второй, Зак, стал соучредителем криптовалютной компании World Liberty Financial. Кстати, своего сына, который родился в декабре прошлого года, он назвал Доном Джеймсом — в честь Трампа. Третий сын, 22-летний Эндрю Уиткофф, умер в 2011 году от передозировки оксиконтина в дорогом калифорнийском рехабе. Оказалось, пациентам там позволяли уходить, когда вздумается, и заказывать запрещенные вещества онлайн. После иска Уиткоффа это заведение закрыли.