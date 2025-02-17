Самолет рейса Москва — Эр-Рияд вылетел из правительственного аэропорта Внуково-2. Об этом сообщил журналист Александр Юнашев в своем Telegram-канале.
В столице Саудовской Аравии пройдут переговоры российской и американской делегаций. От России на мероприятии будут присутствовать глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков.
По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, на переговорах в Эр-Рияде обсудят организацию встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. На минувшей неделе лидеры пообщались по телефону, беседа длилась почти полтора часа. Главы двух государств обсудили вопросы, связанные с обменом россиян и американцев и урегулированием украинского конфликта.
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