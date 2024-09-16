Подозреваемый в новом покушении на Трампа оказался ярым фанатом Украины

Стрельба около гольф-клуба, в котором находился кандидат в президенты США Дональд Трамп, оказалась несостоявшейся попыткой нового покушения на политика. Об этом заявил телеканал CNN .

По данным источника журналистов, стрелок был один. Он собирался атаковать Трампа. В итоге злоумышленника задержали, его машину остановили около округа Палм-Бич.

Как отметили журналисты The New York Times, готовившим покушение на Трампа подозреваемым оказался 58-летний Райан Уэсли Раут. Ранее он посещал Украину и даже пытался завербовать афганских солдат для участия в боевых действиях там.

В своем аккаунте соцсети X он писал, что готов сражаться в рядах ВСУ, «бороться и умереть».

Ранее политолог Юрий Светов заявил, что новое покушение на Дональда Трампа стало результатом активной агитации со стороны Демократической партии. По его словам, во время избирательной кампании демократы делали все возможное, чтобы очернить образ политика.