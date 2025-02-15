Келлог заявил, что России придется уступить территории для мира на Украине

Российской стороне придется пойти на территориальные уступки для урегулирования конфликта на Украине. Об этом спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог заявил на Мюнхенской конференции по безопасности.

«Мой взгляд, придется пойти и на такие вещи, как территориальные уступки», — сказал он.

При этом Келлог не уточнил, какие территории имеет в виду, но отметил, что ожидает от России в будущем «отказа от использования силы».

Также Келлог заявлял, что перешедшие к России украинские территории зафиксируют в специальном соглашении. По его мнению, РФ и Украина должны заключить долгосрочное и устойчивое соглашение по безопасности.

Президент Владимир Зеленский в ходе выступления в Мюнхене заявил, что за 2024 год Украина потеряла порядка четырех тысяч квадратных километров территории. Причиной этого он назвал задержку в поставках военной помощи из США.