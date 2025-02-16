Песков оценил тон разговора Путина и Трампа тремя словами

Телефонная беседа президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа прошла в позитивном ключе. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным охарактеризовал тон разговора тремя словами.

«Конструктивный, рабочий, доброжелательный», — сказал он, добавив, что последнее определение относится к обоим сторонам беседы.

На вопрос Зарубина, слышал ли он переговоры глав государств лично, Песков пояснил, что те, кому положено, как правило, читают запись беседы.

Журналист также вспомнил предыдущую беседу Путина с прошлым президентом США Джо Байденом, которую организовали в формате телемоста. Тогда российский лидер был один, а главу Белого дома окружали советники.

«Обычно, когда президент ведет телефонные разговоры, ему в этот момент никто не составляет компанию. <…> Но при необходимости, конечно, глава государства приглашает тех помощников, которые необходимы для обсуждения тех или иных вопросов», — добавил официальный представитель Кремля.

Путин и Трамп созвонились в середине недели, их телефонный разговор длился около полутора часов. Главной темой стало урегулирование украинского кризиса. В конце февраля в Саудовской Аравии может состояться очная встреча лидеров двух стран.