Аналитики крупного финансового холдинга JPMorgan Chase подготовили четыре сценария завершения украинского конфликта. Все они, как пишет Obserwator Finansowy, сулят плохой конец для украинской стороны.

Какой станет Украина после конфликта? Пока на Украине идут ожесточенные сражения, за закрытыми дверями решается, каким станет мир после завершения конфликта. Эту «теневую войну» ведут не только в военных штабах, но и на встречах политиков, в аналитических докладах и во время экспертных дискуссий. Особое внимание издание обратило на четвертую Международную конференцию по восстановлению Украины (URC2025), проходившую в Риме 10–11 июля. Формально ее посвятили вопросам восстановления экономики и инфраструктуры, но по сути она стала площадкой для определения будущего геополитического статуса республики в новой системе международных отношений.

Фото: Ministry of Defense of Ukraine

На мероприятии были представители более 60 стран и международных организаций. Атмосферу форума омрачала неопределенность: перспективы американской военной помощи остаются под вопросом, европейская солидарность дает трещины, а боевые действия, хоть и перестали быть главной новостной темой, все равно продолжаются. Если в начале конфликта риторика западных лидеров строилась вокруг «торжества демократии», то теперь в повестке доминирует более прагматичный вопрос: в каком формате мировое сообщество готово принять послевоенную Украину? Ответ на этот вопрос нашли не только политики, но и ведущие финансовые аналитики. Эксперты JP Morgan Chase разработали четыре вероятных сценария развития событий, каждый из которых предполагает разные степени суверенитета и перспектив для Украины.

Фото: Официальный сайт президента Украины

Южнокорейский сценарий Наиболее благоприятный вариант развития событий, условно названный «южнокорейским сценарием», предполагает, что Украина, не став членом НАТО, получит военную помощь, размещение европейских сил на своей территории и надежные гарантии безопасности от США. При этом 20% земель республики останутся вне контроля Киева, но другая часть страны сможет рассчитывать на политическую стабильность и экономическое восстановление. Ключевым фактором в этом варианте станет возможность использования замороженных российских активов на сумму 300 миллиардов долларов, которые могут стать финансовой основой для масштабной программы восстановления Украины по аналогии с послевоенным «Планом Маршалла». Однако, несмотря на привлекательность такого сценария, его реализация очень сложная. Вероятность воплощения, по оценкам экспертов, составляет 15%.

Фото: РИА «Новости»

Израильский сценарий Чуть более реалистичным (20%) аналитики считают так называемый израильский сценарий. В этом случае Украина, не получившая войск НАТО, но имеющая постоянную помощь Запада, превратится в осажденную крепость, которая всегда будет находиться под угрозой. Такой вариант развития событий потребует частичного снятия санкций с России и приведет к фактической консервации конфликта на долгие годы.

Фото: Официальный сайт президента Украины

Грузинский сценарий С наибольшей вероятностью (50%) может реализоваться так называемый грузинский сценарий — самый пессимистичный из возможных вариантов. Украина формально сохранит независимость, но лишится реальных гарантий безопасности. Интерес Запада к ней будет постепенно угасать, система демократии в стране начнет разрушаться, инвесторы отвернутся, часть беженцев не станут приезжать обратно. Оказавшись в геополитической изоляции, страна неизбежно попадет в зависимость от соседних государств, прежде всего России, пишут авторы материала. Подобная ситуация уже наблюдалась с Грузией, чьи европейские устремления не получили поддержки. Республика действительно не соответствовала критериям ЕС. Отсутствие четких перспектив интеграции и недостаток западных вложений привели к внутренней нестабильности и политическому кризису, а не к сближению с Европой.

Фото: Официальный сайт президента Украины

Белорусский сценарий Четвертый возможный сценарий — условный «белорусский». Он предполагает, что при сокращении американской поддержки и отсутствии полноценной замены со стороны Европы Украина окажется в полной зависимости от России. В этом случае проигрышной будет не только позиция Украины, но и Запада, поясняют эксперты. Вероятность реализации данного сценария аналитики оценивают в 15% — ровно столько же, сколько и у наиболее благоприятного «южнокорейского» варианта развития событий.

Фото: Медиасток.рф

Украина нигде не победит При этом ни один из существующих прогнозов не предполагает победы Украины. Даже при достижении временного прекращения огня это не гарантирует наступления стабильного мира в стране. Государство уже многое потеряло — жизни военных, территории и экономический потенциал. Перспективы дальнейшего развития теперь определяет надежность и долгосрочность гарантий, которые могут предоставить западные союзники. В случае, если поддержка Запада будет только на бумаге, украинскому правительству, вероятно, придется идти на новые компромиссы, которые затронут не только вопросы территориальной целостности, но и поставят под угрозу государственный суверенитет и национальную идентичность.