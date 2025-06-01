Стал известен перечень условий Украины для мирного соглашения
Reuters опубликовало текст мирного соглашения Украины для переговоров в Стамбуле
Ключевыми принципами мирного соглашения, которое обсудят на переговорах в Стамбуле, Украина обозначила полное прекращение огня на 30 дней, возвращение всех украинцев и возможность вступить в НАТО. Полный текст Соглашения опубликовало агентство Reuters.
Согласно документу, цель предстоящих переговоров заключается в «восстановлении постоянной основы для прочного мира», с обеспечением условий, чтобы конфликт не повторился.
В первом пункте списка значится полное и безоговорочное прекращение огня в воздухе, на суше и на море. Также Украина требует вернуть на родину всех депортированных и незаконно перемещенных лиц, украинских детей. Военнопленных предлагается обменять по формуле «всех на всех».
Украина также хочет получить гарантии безопасности от мирового сообщества, для этого в переговорах предполагается участие третьих сторон.
«Суверенитет: Украина не обязана быть нейтральной. Она может выбрать путь вхождения в евроатлантическое сообщество и двигаться к членству в ЕС. Членство Украины в НАТО зависит от консенсуса внутри альянса», — значится в одном из пунктов Соглашения.
На численность ВСУ не может быть наложено никаких ограничений, так же как на присутствие на Украине войск иностранных государств.
Еще в Соглашении указано, что новые территории России не должны признаваться мировым сообществом. Все переговоры о территориях Украина готова обсуждать только после полного прекращения огня.
Не забыли украинские «миротворцы» и об антироссийских санкциях. Некоторые из них «разрешили» снять, но поэтапно, с возможностью возобновления. Замороженные российские активы Украина пожелала потратить на восстановление.
Переговоры должны продолжиться с участием Европы и США. Они же должны мониторить режим прекращения огня. Также Украина продолжает настаивать на встрече лидеров для согласования ключевых вопросов.