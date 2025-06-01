Ключевыми принципами мирного соглашения, которое обсудят на переговорах в Стамбуле, Украина обозначила полное прекращение огня на 30 дней, возвращение всех украинцев и возможность вступить в НАТО. Полный текст Соглашения опубликовало агентство Reuters.

Согласно документу, цель предстоящих переговоров заключается в «восстановлении постоянной основы для прочного мира», с обеспечением условий, чтобы конфликт не повторился. В первом пункте списка значится полное и безоговорочное прекращение огня в воздухе, на суше и на море. Также Украина требует вернуть на родину всех депортированных и незаконно перемещенных лиц, украинских детей. Военнопленных предлагается обменять по формуле «всех на всех».

Фото: РИА «Новости»

Украина также хочет получить гарантии безопасности от мирового сообщества, для этого в переговорах предполагается участие третьих сторон. «Суверенитет: Украина не обязана быть нейтральной. Она может выбрать путь вхождения в евроатлантическое сообщество и двигаться к членству в ЕС. Членство Украины в НАТО зависит от консенсуса внутри альянса», — значится в одном из пунктов Соглашения. На численность ВСУ не может быть наложено никаких ограничений, так же как на присутствие на Украине войск иностранных государств.

Фото: РИА «Новости»

Еще в Соглашении указано, что новые территории России не должны признаваться мировым сообществом. Все переговоры о территориях Украина готова обсуждать только после полного прекращения огня. Не забыли украинские «миротворцы» и об антироссийских санкциях. Некоторые из них «разрешили» снять, но поэтапно, с возможностью возобновления. Замороженные российские активы Украина пожелала потратить на восстановление. Переговоры должны продолжиться с участием Европы и США. Они же должны мониторить режим прекращения огня. Также Украина продолжает настаивать на встрече лидеров для согласования ключевых вопросов.