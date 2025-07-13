В США испугались заявлений Трампа об Украине
Responsible Statecraft: Трамп своими заявлениями усугубляет конфликт с Россией
Президент США Дональд Трамп допускает эмоциональные высказывания по украинскому конфликту, которые противоречат даже его ранним заявлениям. Об этом сообщило издание Responsible Statecraft, отметив, что подобное поведение может осложнить ситуацию.
По мнению авторов, его резкие выпады в адрес Владимира Путина и демонстрация силы рискуют возродить политику, которую он ранее критиковал.
«Ирония в том, что Трамп пришел к власти, насмехаясь над создателями „вечных войн“», — пишет издание.
Ответственность за эскалацию может лечь на американскую политическую элиту, способную использовать смену риторики Трампа для затяжной конфронтации. В публикации задаются вопросом, осознает ли экс-президент последствия своих слов до перерастания кризиса в открытый конфликт.
Издание предполагает, что резкие заявления Трампа могут быть тактикой давления в переговорах по Украине. Однако эксперты опасаются, что такая позиция лишь усилит напряженность между США и Россией.
Ранее американский канал CBS News сообщил, что Трамп впервые за время президентства рассматривает выделение военной помощи Украине, в том числе за счет конфискации замороженных российских активов. По данным телеканала, США могут направить новые средства, чтобы «донести до России некое послание».