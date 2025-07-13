Президент США Дональд Трамп допускает эмоциональные высказывания по украинскому конфликту, которые противоречат даже его ранним заявлениям. Об этом сообщило издание Responsible Statecraft , отметив, что подобное поведение может осложнить ситуацию.

По мнению авторов, его резкие выпады в адрес Владимира Путина и демонстрация силы рискуют возродить политику, которую он ранее критиковал.

«Ирония в том, что Трамп пришел к власти, насмехаясь над создателями „вечных войн“», — пишет издание.

Ответственность за эскалацию может лечь на американскую политическую элиту, способную использовать смену риторики Трампа для затяжной конфронтации. В публикации задаются вопросом, осознает ли экс-президент последствия своих слов до перерастания кризиса в открытый конфликт.

Издание предполагает, что резкие заявления Трампа могут быть тактикой давления в переговорах по Украине. Однако эксперты опасаются, что такая позиция лишь усилит напряженность между США и Россией.

Ранее американский канал CBS News сообщил, что Трамп впервые за время президентства рассматривает выделение военной помощи Украине, в том числе за счет конфискации замороженных российских активов. По данным телеканала, США могут направить новые средства, чтобы «донести до России некое послание».