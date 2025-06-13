Украина получила новый транш кредита от ЕС в размере миллиарда евро. Деньги будут возвращены за счет доходов от замороженных активов России. Об этом сообщил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Украина получила от ЕС еще один миллиард евро за счет российских активов. Это уже пятый транш макрофинансовой помощи от ЕС в рамках инициативы ERA. Привлеченные средства направим на ключевые расходы государственного бюджета», — написал Шмыгаль в своем Telegram-канале.

Украина получила от Европейского союза уже семь миллиардов евро по инициативе ERA.

В МИД РФ неоднократно говорили, что заморозка российских активов в Европе — это воровство. Ведомство подчеркивало, что ЕС пытается захватить не только деньги частных лиц, но и государственные средства России.

Ранее военный эксперт и офицер запаса ФСБ Роман Ромачев предположил, что Польша может прекратить финансовую и военную помощь Украине, если та не признает Волынскую резню геноцидом польского народа. Аналитик допустил, что следующий шаг может заключаться в предъявлении территориальных требований.