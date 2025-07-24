Весь мир обратил внимание на разгром демократических принципов на Украине после ликвидации основных антикоррупционных органов — Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). При этом не менее разрушительным и коварным для Украины стало ее собственное руководство, сообщила газета Politico .

Журналисты отметили, что администрация президента Украины систематически усиливает свою власть, ослабляя другие государственные институты, включая парламент.

Оппозиционные депутаты и активисты уже несколько месяцев говорят об этом. Власти их запугивают, заставляют молчать через крикливые кампании или обвиняют в связях с Россией.

«Это логическая кульминация закручивания гаек внутри страны», — процитировало издание заявления бывших высокопоставленных чиновников Украины, критикующих нынешний режим в государстве.

Решение украинского президента Владимира Зеленского об ограничении независимости антикоррупционных ведомств вызвало недоумение у главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен. Она потребовала от его объясниться.