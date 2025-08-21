Черномырдин усмехался, а Кедми горел от стыда: как жена Нетаньяху позорила мужа в Москве

Визит Биньямина Нетаньяху в Москву в 90-х сейчас уже почти забыт, а ведь он обернулся грандиозным скандалом. Все из-за супруги политика Сары Нетаньяху. И этот вопиющий случай — не единственный, связанный с этом дамой. В СМИ ее уже прозвали бешеной Сарой. Говорят, ее влияние на мужа огромно, а некоторые экс-подчиненные пытались судиться с ней из-за дурного нрава и требований разогревать ей суп посреди ночи.

Тренировки важнее репутации О неподобающем поведении Сары Нетаньяху во время визита в Москву в 90-х годах рассказал в своих мемуарах Яков Кедми, бывший в то время высокопоставленным чиновником и руководителем одной из израильских спецслужб. За день до встречи с Борисом Ельциным для израильских гостей устроили пышный прием у действующего тогда премьер-министра России Виктора Черномырдина. Организация соответствовала высочайшему уровню: изысканный стол, дорогие напитки, безупречная сервировка и влиятельные гости.

Все подготовили к оговоренному времени. Однако ключевые персоны — супруги Нетаньяху — на мероприятии так и не появились.

Фото: РИА «Новости»

Время шло, а замешательство присутствующих лишь росло. Виктор Черномырдин обратился к Якову Кедми, исполнявшему роль координатора, с вопросом об опоздании женщины. Горя от стыда, Кедми сообщил ошеломляющую причину. Выяснилось, что супруга премьера не успела закончить пробежку в спортзале, принять душ и переодеться. Нетаньяху же решил не появляться без жены, чтобы не злить ее. Объяснение продемонстрировало вопиющее пренебрежение к принимающей стороне и элементарным правилам этикета, поэтому повергло всех гостей в шок. Одно дело — форс-мажор, и совершенно иное — неумение или нежелание координировать личный график с программой государственного визита, где важна каждая секунда в расписании. Черномырдин лишь усмехнулся. Он обладал завидной выдержкой и чувством юмора. Спустя 30 минут супруги Нетаньяху наконец соизволили появиться в зале.

Фото: РИА «Новости»

Нарушение этикета по прихоти Однако испытания для дипломатического этикета не закончились. Когда Виктор Черномырдин произнес приветственную речь, началась неловкая сцена. Согласно неписаным правилам, тост по протоколу должен быть обращен к руководителю делегации: «Уважаемый премьер-министр государства Израиль…» — начал он. Однако в этот момент к российскому премьеру подбежал Кедми. Он передал просьбу, а скорее — ультиматум от Сары Нетаньяху: отступить от протокола и упомянуть ее имя в официальном тосте наравне с супругом. Позже в мемуарах Кедми назвал такой поступок беспрецедентным случаем в дипломатической практике. Это компрометировало не только репутацию самого политика, но и бросало тень на образ всей нации. Требовать подобных знаков внимания — значит демонстрировать дурной тон и выставлять в невыгодном свете как себя, так и свою страну, пояснил он в своих мемуарах. Черномырдин не стал усугублять ситуацию и пошел на уступку. «Уважаемые премьер-министр государства Израиль, Биньямин Нетаньяху, и его супруга, Сара Нетаньяху, для нас большая честь принимать вас», — заявил политик.

Фото: Anton Kavashkin/Russian Look / www.globallookpress.com

Репутация снизилась Особенно пикантной эту историю делает то, что родители обоих супругов были выходцами из бывшей Российской Империи. Мать Сары, Хава Парицкая, родилась в Минске, а ее отец, Шмуэль Бен-Арци — в Билгорае, который на тот момент принадлежал России. Отец Биньямина, Бенцион Нетаньяху, родился в русской части Польши. Для Якова Кедми тот вечер стал тяжелым испытанием. Трудно представить, что он переживал в те минуты. Спустя два года чиновник оставил должность, показал скандальное открытое письмо и дал ряд откровенных интервью, в которых рассказал этот и другие моменты, связанные с характером и завышенными требованиями Сары Нетаньяху. Это сильно ударило по репутации первой леди.

Скандал на Украине Такие скандальные выходки Сары вовсе не редкие и происходят не только на официальном уровне. Например, в прошлый раз она оказалась в позорной ситуации во время визита на Украину.

Конфуз случился сразу после приземления самолета: супруга премьер-министра демонстративно оттолкнула кусок традиционного каравая, который ей поднесли в соответствии с местным обычаем как символ гостеприимства.

Фото: РИА «Новости»

Ситуацию особенно ухудшили сообщения в израильских СМИ. Журналисты писали, что во время полета Сара Нетаньяху была в плохом настроении, устроила разнос командиру воздушного судна. Причиной недовольства стало то, что пилот, по ее мнению, не оказал подобающего почтения при приветствии.

Недовольные сотрудники и холодный суп На трудный характер жены Нетаньяху жаловались и их бывшие сотрудники. Многие причем обращались в суд, обвиняя госпожу Нетаньяху в унизительном обращении, срывах, непредсказуемости и задержках зарплаты. Вместе с тем, часть судов первая леди проиграла. Например, ее телохранитель смог доказать создание неприемлемых условий труда» и выиграть дело. В итоге на женщину наложили денежный штраф. Еще один сотрудник получил от жены Нетаньяху компенсацию в размере 30 тысяч долларов за ненадлежащее обращение. По его словам, она сама отправляла его за продуктами, а потом обвиняла в том, что набирает вес из-за переедания. Журналисты активно рассказывали и о других странностях. Например, жена премьер-министра могла среди ночи позвонить подчиненному и устроить выговор за незначительный промах по типу покупки молока в картонной, а не пластиковой упаковке. Широкий резонанс получила и история о том, как она разбудила помощника ночью с требованием разогреть ей суп. И это лишь несколько эпизодов, известных публике.

Фото: Olivier Douliery/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

О влиянии Сары на мужа ходят легенды Сара — третья жена Нетаньяху. Первой его супругой была Мириам Вейцман, с которой он познакомился в Израиле во время армейской службы. После они уехали учиться в США, где и вступили в брак. В 1978-м, когда Мириам ждала ребенка, Биби (прозвище премьера в Израиле, — прим. ред.) закрутил роман с британкой Флер Кейтс. Узнав об этом, Вейцман подала на развод. На своей новой возлюбленной Нетаньяху женился в 1981 году. Но любовь их прожила три года. После в жизни будущего премьера появилась Сара — дочь израильского писателя, педагога и специалиста по Библии Шмуэля Бен-Арци. Они познакомились на борту самолета, летевшего из Нью-Йорка в Тель-Авив. Сара тогда еще училась на психолога, но подрабатывала стюардессой. По словам Нетаньяху, это была любовь с первого взгляда.

Поженилась пара, правда, лишь спустя несколько лет. Позже Сара родила политику двух сыновей.

Фото: Ilia Yefimovich/dpa / www.globallookpress.com

Говорят, влияние этой дамы на мужа просто колоссальное. Местные СМИ писали, что она не дает ему видеться с дочкой от первого брака. При этом Биби пытается ходить налево, но каждый раз раскалывается, а супруга умело этим пользуется. О влиянии Сары на своего мужа Биби (прозвище Нетаньяху в Израиле) ходят легенды. СМИ пишут, что Сара не разрешает ему видеться с дочерью от первого брака Ноа. При этом сам Нетаньяху пытался завести себе любовниц, но ни к чему хорошему для него это не приводило. Наоборот — ситуацией умело пользовалась Сара. Одним из условий, которое она ставила супругу из-за слухов об измене, стало ее право контролировать и отменять любую его встречу. Они даже подписали особое соглашение об этом.