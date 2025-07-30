Трамп рассказал об отношении первой леди США к Путину

Трамп: первая леди США относится к Путину с симпатией

Первая леди США Мелания относится к президенту России Владимиру Путину с симпатией. Об этом американский лидер Дональд Трамп сообщил в интервью журналистке газеты The New York Post Миранде Дивайн.

«Мы знаем Путина, и он ей нравится», — сказал он.

У супруги Трампа сохраняется нейтральная позиция по вопросу украинского кризиса. По словам главы Белого дома, его собственное мнение совпадает с точкой зрения жены.

Ранее Трамп рассказал, что в беседе с ним Путин похвалил первую леди США. Российский лидер отметил, что Мелания всем нравится больше, чем ее супруг и она пользуется большим уважением.

До этого американский лидер заявил, что начался 10-дневный отсчет срока для достижения прекращения огня на Украине.