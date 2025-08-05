Сегодня 17:16 «Меня беспокоят слухи, что моя мать — мужчина»: как росли дети Брижит Макрон 0 0 0 Фото: Axel Schmidt/dpa / www.globallookpress.com Знаменитости

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Чета Макронов постоянно привлекает внимание публики бурными ссорами и опровержениями сплетен. Множество теорий о 72-летней Брижит, ее «трансгендерности» и прилюдных унижениях супруга до сих пор будоражат умы французов. О том, что известно о таинственной первой леди Франции, о ее детях и внуках — в материале 360.ru.

Разница в возрасте Роман между Эммануэлем Макроном и Брижит Тронье завязался в городе Амьене в 1994 году: ей было 40 лет, ему — 16. Будущие супруги видели друг друга на занятиях в театральном классе и сблизились во время репетиций школьной постановки по «Искусству комедии» Эдуардо де Филиппо. Согласно биографии первой леди Франции, написанной Маэль Брен, Макрон посвятил Брижит 300-страничный эротический роман, в котором он поменял имена. Хотя рукопись сверстала на печатной машинке соседка школьника, поползли слухи. Вскоре об отношениях замужней учительницы и ученика стало известно практически всему городу. Из-за скандала 17-летний Макрон перешел в другое учебное заведение — поступил в Лицей Генриха IV в Париже. Он пообещал возлюбленной, что обязательно женится на ней, и не нарушил свое слово. Скандал из-за романа со школьником стал серьезным ударом для семьи Брижит. Новость шокировала ее супруга, и он ушел из дома. В итоге чета развелась, несмотря на то что у них были дети. В 2007 году Брижит вышла замуж за Макрона, который к тому времени уже закончил университет, получил первый опыт работы и вступил в Социалистическую партию. Свои отношения пара не афишировала долгое время, и только в 2015 году Макрон показал свою жену публике.

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Что известно о детях Брижит Макрон Всего у первой леди Франции трое детей от первого брака: Тифен, Лоранс и Себастьян. Стоит отметить, что последний старше Макрона на два года. Единственный сын Брижит — Себастьян — успешно закончил Национальную школу статистики и анализа информации, а затем дослужился до старшего вице-президента компании Kantar Health, занимающейся исследованием рынка в Париже. Он женат и имеет двоих детей. Его сестре Лоранс сейчас 48 лет, она работает кардиологом. Ей столько же лет, сколько и Эммануэлю Макрону, с которым она училась в одном классе. У Лоранс трое детей: дочери Эмма и Элис, сын Томас.

Благополучно сложилась и судьба третьей дочери — Тифен. Она стала адвокатом и воспитывает двух дочек — Элизу и Орель. Избранником падчерицы Макрона стал известный французский кардиолог Антуан Шото.

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В беседе с Paris Match Тифен призналась, что узнала об отношениях матери со школьником, когда ей было 10 лет. «Нападки, клевета, пересуды… Тогда еще не наступила эпоха социальных сетей, но мы жили в маленьком провинциальном городке. Все все знали», — объяснила она. По информации издания, «юный Эммануэль часто звонил в дверь Озьеров», и слухи росли. Пересуды вокруг романа Макрона с учительницей сильно повлияли на ее троих детей. Тифен подчеркнула, что ее отец столкнулся с унижениями и в итоге ушел из дома в 1994 году. «Я стала более открытой, научилась двигаться вперед, не обращая внимания на шум, стала более терпимой к другим. Разделение семьи может быть горем и возможностью. Восстановление семьи может обогатить вашу жизнь. У меня есть любимый отец и отчим», — призналась она. Дочь Брижит Макрон добавила, что ее сильно расстраивают слухи о «трансгендерности» и конспирологические теории. «Меня беспокоит уровень общества, когда я слышу, что в социальных сетях ходят слухи о том, что моя мать — мужчина», — подчеркнула она.

Фото: Michel Stoupak/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

Слухи о смене пола жены Макрона Вокруг личности первой леди Франции продолжает возникать множество слухов, так как она редко идет на контакт с журналистами и старается держаться в тени. Из-за большой разницы в возрасте некоторые считают ее брак несчастным. Бурную реакцию общественности вызвали и спорные слова Брижит в одном из интервью. «Я не чувствую себя первой дамой. Это калька с американского словосочетания, перевод которого мне не нравится. Когда я его слышу, я каждый раз хочу посмотреть позади себя — о ком же говорят? Я не чувствую себя ни первой, ни последней, ни дамой», — заявила она. После этого в Сети появилась конспирологическая теория о том, что на самом деле жена Макрона — мужчина. В 2021 году в качестве доказательства журналисты Ксавье Пуссар и Наташа Рей опубликовали семейный снимок Тронье, где маленькая девочка сидит на коленях у женщины, а рядом с мужчиной стоит мальчик, похожий на Брижит. Репортеры предположили, что настоящая Брижит Тронье умерла, а ее имя присвоил мальчик. Согласно этой теории, он заключил фиктивный брак с малоизвестным банковским работником Андре-Луи Озьером, редко появлявшимся на публике и ушедшим из жизни в 2019 году. Похороны, согласно воле покойного, были проведены тайно, а новость об этом появилась только спустя 11 месяцев.

Фото: Julien Mattia/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

Еще одна конспирологическая теория состоит в том, что родители скрыли смерть настоящей Брижит Тронье, чтобы их не обвинили в плохом обращении с детьми. Сторонники этой версии убеждены, что Жана-Мишеля — брата девочки — отправили в Алжир на учебу. Там на него повлияли тайные агенты Озьеров, которые убедили молодого человека притворяться женщиной и вербовать учеников в школе. По версии конспирологов, Жан-Мишель был инструментом для влияния на молодого Эммануэля Макрона, который в будущем возьмет власть во Франции в свои руки. Подобные домыслы возмутили Брижит, поэтому она подала в суд на журналистку Наташу Рей. В итоге та выплатила штрафы за клевету, а ее коллега Пуссар сбежал из страны. Но на этом скандал не утих — американская журналистка Кэндис Оуэнс пообещала, что предоставит доказательства теории о трансгендерности жены Макрона. По ее словам, первая леди Франции якобы могла сделать операции по смене пола и изменению внешности у пластического хирурга Патрика Бьюи. Как Брижит унижает Макрона В мае 2025 года соцсети взорвало видео с бурным спором между Брижит и Макроном во время визита во Вьетнам. После перепалки супруга смачно отвесила мужу пощечину, что породило множество новых слухов. Сам глава государства рассказал, что они с женой ругались в шутку, однако в прессе все это раздули до «катастрофы планетарного масштаба». Но все тайное становится явным: чтец по губам удовлетворил любопытство пользователей Сети и расшифровал, что именно Брижит сказала тогда мужу. По данным Daily Express, она бросила ему: «Держись подальше, неудачник». Похожая ситуация произошла и во время визита в Великобританию. Своенравная супруга президента не стала обращать внимания на камеры и намеренно ускорила шаг, отпрянув от протянутой руки мужа.

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