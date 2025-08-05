Кэндис Оуэнс рассказала о звонке Трампа из-за дела о гендере Брижит Макрон

Американская журналистка Кэндис Оуэнс в интервью своему коллеге Такеру Карлсону рассказала о телефонном звонке от президента США Дональда Трампа по поводу ее расследования гендерной принадлежности супруги французского лидера Брижит Макрон. Запись беседы Карлсон выложил на своем сайте .

Оуэнс отметила, что беседа с американским президентом состоялась в феврале. По ее словам, Трамп казался очень растерянным.

«Он сказал, что был сбит с толку, когда президент Франции отозвал его в сторону, чтобы поговорить <…> не о конфликте между Украиной и Россией, а спросить, знает ли он некую Кэндис Оуэнс», — вспомнила журналистка.

Оуэнс заявила, что Макрон попросил Трампа заткнуть ее, чтобы прекратить расследование о его жене. Журналистка также заявила, что судебный иск от четы Макрон лишь подтверждает ее правоту.

Эммануэль и Брижит Макрон подали в суд на консервативную активистку, чтобы доказать, что Оуэнс намеренно лгала, что Брижит «на самом деле мужчина». Исковое заявление заняло 218 страниц.