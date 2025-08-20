Сегодня 16:28 Меланию Трамп объявили правнучкой Николая II. Как мир наводнили гипотезы о лже-княжне Анастасии Романовой 0 0 0 Фото: Мелания Трамп и великая княжна Анастасия Романова / Публичное достояние Мир

Конспирологи поспешили объявить Меланию Трамп внучкой княжны Анастасии. Доказательств никаких нет, но когда их спрашивали в соцсетях? Тем более что младшая дочь Николая II стала своего рода чемпионкой по самозванкам — ее именем представлялись около 30 женщин! Самая известная из них вела войну за наследство более полувека.

Жену Трампа сделали русской Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа породила новую историю заговора. По мнению «экспертов» из соцсетей, Мелания Трамп — внучка Анастасии Романовой, младшей дочери последнего российского самодержца Николая II. Якобы наследница короны успела сбежать из-под стражи до того, как американский банкир еврейского происхождения Джейкоб Шифф жестоко расправился с царской семьей. Ведь именно он оплатил революцию, чтобы отомстить за притеснения евреев в России. Теперь же мстить США за смерть своих родственников собирается Романова-Трамп. Несколько портит эту историю тот факт, что супруга Трампа родилась в Югославии. Ее девичья фамилия Кнавс, и среди родни даже близко нет никого царского рода любого из государств мира. Да и великая княжна Анастасия, как ни печально, погибла в Екатеринбурге в июле 1918 года. Однако именно ее имя постоянно выбирали самозванки, претендующие на царские деньги.

Фото: Скриншет из соцсети Х / Соцсети

История княжны Анастасии Четвертая дочь императора Николая II великая княжна Анастасия Романова родилась 18 июня 1901 года в Петергофе. Правду сказать, венценосные родители мечтали о сыне. Особенно надеялась на наследника императрица Александра Федоровна: в семье и так уже было три девицы, а претендовать на престол мог только мужчина царской фамилии. Без цесаревича империя могла отойти четвертому сыну Александра III, младшему брату Николая II — великому князю Михаилу Александровичу. Это так сильно не устраивало британку, что она обратилась к услугам некоего француза Филиппа, якобы гипнотизера и специалиста по нервным заболеваниям. Он заверил, что скоро у Романовых появится мальчик. Когда летом родилась девочка, француз тут же признал ошибку в расчетах, но заверил, что ребенка ждет удивительная судьба. А уж следующим наверняка родится наследник. Императрица легко согласилась с этой версией и даже назвала дочь в честь одной из черногорских принцесс Петрович-Негош, которые, собственно, и сосватали ей Филиппа.

Фото: Александра Федоровна с дочерью Анастасией, Петергоф, 1901 год. Bundesarchiv / Википедия 1/3 Фото: Трехлетняя великая княжна Анастасия / Публичное достояние 2/3 Фото: Рисунок великой княжны Анастасии / Публичное достояние 3/3

Правда, по версии гувернантки Маргарет Игер, как раз в канун рождения девочки император помиловал и восстановил в правах «политических» студентов Санкт-Петербургского университета. В честь этого события и получила имя младшая княжна, ведь Анастасия означает «возвращенная к жизни», «воскресшая». Кстати, те самые черногорские сестры Милица и Анастасия спустя четыре года прикормили «человека Божия Григория из Тобольской губернии» — Григория Распутина. Дети быстро полюбили «старца». Младшая звала его «любимый, драгоценный, единственный друг». А он заимел обыкновение захаживать в детские спальни в любое время для разговоров. Очень скоро по Петербургу поползли скабрезные слухи об интимных отношениях Распутина с юными княжнами. После этого раздосадованный Николай II к великому горю своих детей и сильному неудовольствию супруги удалил «драгоценного друга» из дворца.

Фото: Распутин с императрицей, пятью детьми и гувернанткой, Царское Село.1908 год / Публичное достояние

Предательство британцев Анастасия росла подвижным и проказливым ребенком, аккуратностью и любовью к порядку не отличалась. Как и других царских детей, ее не баловали роскошью. Учили на дому: французский, английский и немецкий языки, история, география, Закон Божий, естественные науки, грамматика, арифметика. Однако больше всего девочке нравились рисование, танцы и музыка. Девочка терпеть не могла грамматику и писала с ужасающими ошибками, а арифметику звала «свинством». Зато с легкой руки княжны в моду вошло вплетать в волосы цветы и ленты, она очень этим гордилась. Вместе с сестрами с удовольствием ездила по воскресеньям на детские балы, которые давала их тетя, великая княгиня Ольга Николаевна.

Фото: Global Look Press / www.globallookpress.com 1/3 Фото: Слева направо: Мария, Анастасия, Алексей, Ольга и Татьяна, Финский залив, 1908 год / Публичное достояние 2/3 Фото: Мария и Анастасия (справа) в каюте Николая II на борту яхты «Штандарт», 1911 год / Публичное достояние 3/3

Когда началась Первая мировая война, Анастасия была еще слишком юной, чтобы по примеру матери и старших Ольги и Татьяны периодически показываться в образе сестер милосердия. Поэтому вместе с сестрой Марией их иногда отвозили в госпиталь, где девочки читали раненым вслух, играли с ними в карты и шашки, писали под их диктовку письма домой. В революцию императорская семья жила в царскосельском дворце. Взрослые по настоянию Александры Федоровны скрывали от детей истинное положение дел в империи и объясняли звуки выстрелов военными учениями. Однако после отречения Николая II врать стало бессмысленно. К тому же Временное правительство посадило их всех под домашний арест.

Фото: Слева направо: Татьяна и Анастасия с собачкой Ортино, Царскосельский парк, 1917 год / Публичное достояние

Король Великобритании Георг V отказался принять у себя семейство Романовых. Хотя он был не только коллегой, но и двоюродным братом последнего российского царя. А отец британского монарха — Эдуард VII — был родным дядей российской императрицы Александры Федоровны.

Фото: Король Соединенного Королевства Великобритании и Ирландии и Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Георг V / Публичное достояние

Гибель княжны Но вернемся к Анастасии. Ее вместе со всей семьей отправили в Тобольск и поселили в двухэтажном губернаторском особняке. После, весной 1918 года, Николая с женой и старшей дочерью отправили в Екатеринбург и разместили в доме инженера Ипатьева. Затем к ним отослали девочек и младшего сына, Алексея, в сопровождении его денщика. В ночь с 16 на 17 июля в подвале расстреляли Николая, Александру, их детей Ольгу, Татьяну, Марию, Анастасию и Алексея Романовых, а также лейб-медика Евгения Боткина, повара Ивана Харитонова, лакея Алексея Труппа и горничную Анну Демидову. Младшие княжны перед отъездом в Екатеринбург зашили в корсеты платьев драгоценности, горничная набила ими подушку. Из-за этого часть пуль срикошетили и смерть женщин оказалась очень нелегкой. Дольше всех умирала Анастасия — раненую 17-летнюю девушку добивали штыками и прикладами.

Фото: Подвал Ипатьевского дома после расстрела царской семьи, 1918 год / Публичное достояние

Явление Анны Андерсон Вопреки досужим россказням, большевики никогда не скрывали, что расстреляли царскую семью. Белоэмиграция была в отчаянии. Неудивительно, что скоро начали появляться рассказы о том, что кое-кто из детей Романовых спасся. Находились те, кто говорил о бегстве цесаревича, среди женской половины на роль выжившей назначили младшую из княжон — Анастасию. Среди последних насчитывалось около трех десятков самозванок. Но самой известной стала некая Анна Андерсон. Она начала гастроли ночью 17 февраля 1920 года: попыталась покончить с собой, бросившись с моста в Берлине. Ее спас полицейский и доставил в ближайший участок. Неудачливая самоубийца отказалась назвать свое имя, только бормотала, что «вода манила ее». Суицидницу резонно сочли сумасшедшей и спихнули в больницу для бедных. Оттуда переправили в психиатрическую клинику в Дальдорфе. Неизвестная все полтора года лечения отказывалась себя называть, говорила мало и с заметным восточным акцентом, характерным для славян. У пациентки не было многих зубов, на спине около 12 шрамов и один, в форме звезды, на затылке.

Фото: Анна Андерсон / Публичное достояние

Лже-Анастасия Похоже, именно в клинике странная дамочка решила разыграть карту чудом спасенной Анастасии. Этому способствовали пресса, которая часто писала о семье Романовых, и другая пациентка психбольницы, некая Мария Пойтерт, которая рассказывала, как будучи портнихой поставляла платья фрейлинам Российского императорского двора. Именно Пойтерт впервые и заявила о сходстве странной неизвестной барышни и дочери Николая II. Мало того, выписавшись, она понесла «благую весть» в народ, и скоро слухи о таинственной женщине, которая по всем статьям подходит под образ принцессы Анастасии, разлетелись по Германии, а затем и по всему миру. К самозванке потянулись ходоки-эмигранты, чтобы убедиться, действительно ли перед ними великая княжна. Лже-Анастасия умело разыгрывала карту амнезии и испуга: старалась не разговаривать с визитерами, плакала и почти не давала ответов на вопросы. Но внимательно слушала все рассказы о царском дворе, которыми ей пытались вернуть память.

Фото: Фото «принцессы Анастасии», 1922 год / Публичное достояние

Однако трезво мыслящие люди заметили, что она не узнает членов императорской семьи на непарадных портретах, явно понимает незнакомый настоящей Анастасии польский язык (хотя и старается это скрыть), плохо понимает английский, которым свободно владела княжна. А вот на немецком говорила бойко, что тоже было странно.

Позже я узнала, что она выдает себя за Анастасию, но в ней нет абсолютно никакого внешнего сходства с великой княжной, никаких особенных черт, которые позволили бы всякому, близко знавшему Анастасию, убедиться в истинности ее слов […]. Кстати, замечу, что великая княжна Анастасия едва ли знала с десяток немецких слов и выговаривала их с неимоверным русским акцентом… фрейлина императрицы Александры Федоровны баронесса София Буксгевден

Признания Анастасии После выписки заботу о странной девушке взяла на себя баронесса Мария фон Кляйст. Она же предложила сделать ей документы на имя Анны Андерсон. Именно доброй немке неизвестная наконец призналась, что она — та самая младшая дочь Николая II. Дескать во время убийства спряталась за спиной сестры Татьяны, а потом потеряла сознание. По версии Анны-Анастасии, некий солдат Чайковский увидел, что девушка еще жива, тайком вытащил ее, раненую, из подвала и отнес к себе домой. Впоследствии вместе с ним, его матерью, сестрой и братом «княжна» отправилась в Румынию, там родила от своего спасителя сына. Когда солдата убили в уличной перестрелке в Бухаресте, дамочка оставила ребенка, которого «всегда можно будет узнать по белью с императорскими коронами и золотому медальону», бабушке. Сама же двинулась в Германию к родной тетке — принцессе Ирен, сестре царицы Александры Федоровны. Вот только родня не признала племянницу и выставила ее за дверь.

Фото: Ирена Гессен-Дармштадтская, принцесса Прусская — сестра российской императрицы Александры Федоровны и великой княгини Елизаветы Федоровны / Публичное достояние

Франциска Ченстковская Самозванка быстро оставила семейство фон Кляйст и начала ездить по домам восхищенной ею публики. Выбирала тех, кто побогаче и подоверчивее. К ней пачками водили сбежавших из России, которые хоть мельком живьем видели княжну. Тут нужно отдать должное лже-Анастасии: она проявляла чудеса изворотливости и хитрости. Отпечатков пальцев наследников ни у кого не было, а биометрию еще не изобрели. Мнения эмигрантов разделились. Многие, в том числе и родственники, видели Анастасию еще маленькой девочкой и очень хотели верить в чудо спасения. К тому же бледная и худая женщина вызывала сочувствие. Но немало людей были уверены, что перед ними самозванка. Одним из таких скептиков был воспитатель императорских детей, швейцарец Пьер Жильяр. Ранее он уже вывел на чистую воду Алексея Пуцято, первого из самозванцев, выдававших себя за «чудом спасшегося цесаревича» Алексея Николаевича. В случае с Анастасией гувернер с полной уверенностью заявил, что это выдумки.

Фото: Пьер Жильяр и царевич Алексей на борту императорской яхты «Штандарт», 1914 год / Публичное достояние

Последующее расследование выяснило, что в Бухаресте никто слыхом не слыхивал ни о каком Чайковском и гибели такового в уличной драке не зафиксировано. Записей о крещении младенца с такой фамилией тоже не было, в приютах ребенок не нашелся. Зато в Берлине появились сведения о польке Франциске Ченстковской, 1896 года рождения. В 17 лет мать отправила ее на заработки в Берлин, где девушка сменила фамилию и стала Шанцковской. Пристроилась на завод и проводила финальную обработку прошедших сборку гранат. Одну из них она случайно выронила в августе 1916 года. Произошел взрыв. Шанцковская получила небольшие ранения головы и официальное признание в невменяемости. Кочевала из одной психиатрической больницы в другую, пока в 1920 году не пропала без вести. Нашлись ее фотоснимки, люди, лично знавшие польку и опознавшие ее. Но, несмотря на документы и свидетелей, многие по-прежнему были уверены, что она — та самая настоящая Анастасия.

Фото: Франциска Шанцковская, примерно 1913 год / Публичное достояние

Битва за наследство Самозванка поехала в 1928 году к дальней американской родне настоящей княжны. Быстро рассорилась ними, перебралась в The Garden City Hotel (оплату ее счетов обеспечил пианист Сергей Рахманинов). Кстати, оказалось, что в США гастролирует «чудом спасшийся цесаревич Алексей» — мошенник Михаил Голеневский. «Анастасия» тут же признала «брата».

Затем лже-княжна перебралась к богатой одинокой американке, желавшей приютить «дочь последнего русского царя». Гостья отличалась отвратительным склочным характером, часто устраивала истерики и билась в припадках, так что ее насильно поместили в психбольницу. Оттуда та выбралась в 1932 году и вернулась в Германию, чтобы судиться за императорское наследство. Суд тянулся до самой Второй мировой войны, которую самозванка нормально пережила в Тюрингии у очередной доброй души. После Победы перебралась в деревню в Шварцвальде и завела там около 60 кошек и ирландского волкодава. В 1968 году даму снова поместили в лечебницу, а после выхода оттуда она переехала в США (да, снова на чужие деньги).

Фото: Сравнение профилей Анастасии Николаевны и Анны Андерсон, созданных Пьером Жильяром / Публичное достояние

Там она скоро вышла замуж за некоего профессора Икота Манахана, который был моложе избранницы на 23 года. В браке дама требовала, чтобы ее больше не называли ни «Анастасией», ни «княгиней», а только «миссис Манахан». Муж именовал себя «великим герцогом-в-ожидании» или «зятем царя». Но в феврале 1970 года все судебные тяжбы завершились окончательным крахом для лже-княжны. Манахан заботился о неуравновешенной супруге до самой ее смерти в 1984 году. Ее тело, согласно завещанию, кремировали, пепел был похоронен в начале весны в часовне замка Зеон в Баварии. На могильной плите она приказала выбить: «Анастасия Романова. Анна Андерсон». Благодаря уцелевшим прядям волос современные исследователи однозначно установили, что Ченстковская-Шанцковская-Чайковская-Андерсон-Манахан и близко не была родней царскому дому Романовых и их многочисленных зарубежных родственников. Удивительно, но из-за этой истории до сих пор ломают копья ученые мужи и досужие любители тайн и загадок. Не пропустили ее и киношники: первый фильм был снят аж в 1928 году, в 1956-м добавилась мелодрама с Ингрид Бергман, в 90-х — полнометражный мультфильм. А уж книг и не перечислить, даже Татьяна Толстая отметилась.