Будет выбивать помощь для Киева. Почему Зеленский хочет отправить Умерова в США

В США в обозримом будущем может смениться посол Украины. На место, которое сейчас занимает Оксана Маркарова, прочат нынешнего министра обороны страны Рустема Умерова. Почему его кандидатура наиболее желательна для главы киевского режима Зеленского и какие задачи могут поставить перед Умеровым, если он действительно займет новую должность, разбирался 360.ru.

Зеленский обсудил замену посла с Трампом Сообщения о том, что Рустем Умеров может стать новым послом Украины в Соединенных Штатах, появились еще несколько недель назад. Народный депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* 21 июня заявил, что на пост министра обороны страны могут назначить главу СБУ Василия Малюка*, поскольку позиция может освободиться в связи с новой должностью Умерова. О вероятных перестановках также сообщило американское агентство Bloomberg. По словам его источников, украинский лидер Владимир Зеленский уже обсудил замену действующего посла в США с президентом Дональдом Трампом во время недавнего телефонного разговора, а также поручил своему МИД согласовать назначение с американской стороной.

Фото: РИА «Новости»

Помимо Умерова, обсуждались и другие кандидатуры: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, вице-премьер-министр Ольга Стефанишина и министр энергетики Герман Галущенко. Однако большинство осведомленных источников издания все-таки обозначили нынешнего министра обороны страны в качестве основного претендента. Кроме того, известно, что семья Умерова давно обосновалась в США. Его супруга, дети, брат и отец живут вовсе не на Украине, а во Флориде, в роскошном доме с бассейном, расположенном у побережья Атлантики. В Соединенных Штатах также зарегистрирован весь бизнес семейства, включая художественную галерею. Почему Зеленский хочет отправить Умерова в США По словам кандидата политических наук Павла Фельдмана, в последнее время между командой Зеленского и администрацией Трампа наблюдаются весьма напряженные отношения. И с помощью назначения нового посла глава киевского режима надеется исправить ситуацию. «Если все подтвердится, Умеров направится в США, чтобы гармонизировать эти отношения и снять имеющиееся противоречия», — сказал собеседник 360.ru.

Фото: РИА «Новости»

Эксперт напомнил, что нынешний министр обороны в команде украинского президента известен как человек предельно прозападный. Более того, популярны предположения о том, что он напрямую контролируется американскими и британскими спецслужбами.

В Вашингтоне Рустема Умерова ждет по сути воссоединение со своими заокеанскими кураторами, которым он хорошо знаком Павел Фельдман кандидат политических наук

Фельдман отметил, что на это и делает ставку Зеленский, отправляя его туда прежде всего в качестве лоббиста, который должен будет выбивать как можно больше помощи для Киева. Это особенно актуально в свете последних новостей. На днях американские СМИ сообщили, что США полностью прекратили поставки оружия на Украину. *Внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.