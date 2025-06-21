На Украине заявили о смене министра обороны

Главу Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Малюка* могут назначить на пост министра обороны страны вместо Рустема Умерова. Об этом сообщил народный депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* в своем Telegram-канале.
«На должность министра обороны рассматривают главу СБУ Василия Малюка*», — написал он.
Политик добавил, что Умеров может занять должность посла Украины в Соединеных Штатах.
Ранее стало известно, что действующий глава Минобороны Украины отказался прийти на заседание Верховной рады для отчета о провале ВСУ в Сумской области.
*Внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
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