На Украине заявили о смене министра обороны

Гончаренко: новым министром обороны Украины может стать Малюк

Pavlo Bahmut
Фото: Pavlo Bahmut/www.globallookpress.com

Главу Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Малюка* могут назначить на пост министра обороны страны вместо Рустема Умерова. Об этом сообщил народный депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* в своем Telegram-канале.

«На должность министра обороны рассматривают главу СБУ Василия Малюка*», — написал он.

Политик добавил, что Умеров может занять должность посла Украины в Соединеных Штатах.

Ранее стало известно, что действующий глава Минобороны Украины отказался прийти на заседание Верховной рады для отчета о провале ВСУ в Сумской области.

*Внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте