На Украине заявили о смене министра обороны

Главу Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Малюка* могут назначить на пост министра обороны страны вместо Рустема Умерова. Об этом сообщил народный депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* в своем Telegram-канале.

«На должность министра обороны рассматривают главу СБУ Василия Малюка*», — написал он.

Политик добавил, что Умеров может занять должность посла Украины в Соединеных Штатах.

Ранее стало известно, что действующий глава Минобороны Украины отказался прийти на заседание Верховной рады для отчета о провале ВСУ в Сумской области.

*Внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.