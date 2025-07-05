Семья главы Минобороны Украины обосновалась в США

Семья министра обороны Украины Рустема Умерова живет в США у побережья Атлантики в доме с бассейном. Об этом рассказала руководитель Центра по борьбе с коррупцией Дарья Каленюк украинскому изданию «Страна.ua» .

«Семья министра обороны — все его трое детей, его жена, его брат и его отец — не живут на Украине. Они живут во Флориде, в городке Бока-Ратон», — сказала она.

Там же зарегистрирован весь бизнес семейства, в том числе и художественная галерея.

Активистка раскритиковала Минобороны Украины из-за проблем с системами ПВО, сказав, что главе ведомства нет дела до того, как сотни тысяч семей страдают.

«Наверное, такие мысли не приходят в голову жене Умерова, и он спокоен за своих детей — ведь „Шахеды“ над Флоридой, у побережья Атлантического океана, не летают», — добавила Каленюк.

Ранее глава Минобороны Украины проигнорировал заседание Верховной рады. На нем Умеров должен был отчитаться о провале ВСУ в Сумской области.