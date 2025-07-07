Сегодня 04:17 Больше, чем G7. О чем говорил Путин в первый день БРИКС-2025 0 0 0 Фото: Li Xiang/XinHua / www.globallookpress.com Мир

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В Рио-де-Жанейро прошло пленарное заседание XVII саммита БРИКС. Президент России Владимир Путин выступил в режиме видеоконференцсвязи. 360.ru подвел итоги первого дня.

Почему Си Цзиньпин и Путин не поехали на БРИКС-2025 Бразилия подписала Римский статут и должна исполнить ордер на арест президента России, выданный Международным уголовным судом. Но Путин — не единственный лидер, не приехавший на саммит лично. Председатель КНР Си Цзиньпин впервые с прихода к власти в 2012 году отказался от участия и направил вместо себя премьер-министра Ли Цяна. Перед саммитом 2025 года объединение БРИКС сильно расширилось. К Бразилии, России, Индии, Китаю и Южной Африке присоединились Иран, Саудовская Аравия, Египет, Аргентина, ОАЭ и Эфиопия, а также 10 стран в статусе партнеров — Белоруссия, Боливия, Казахстан, Куба, Нигерия, Малайзия, Таиланд, Вьетнам, Уганда и Узбекистан.

Фото: Claudia Martini/XinHua / www.globallookpress.com

«Если международное управление не отражает новую многополярную реальность XXI века, то БРИКС должен помочь привести его в соответствие с современными требованиями», — заявил во вступительном слове президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. Что сказал Путин на саммите БРИКС Благодаря расширению БРИКС, по словам российского президента, получил огромный политический, экономический, научно-технологический и человеческий потенциал, так как представил интересы стран Евразии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки — трети площади Земли и почти половины населения планеты. На объединение приходится 40% мировой экономики, его совокупный ВВП по паритету покупательной способности достиг 77 триллионов долларов. «Это, по данным МВФ, за 2025 год. Кстати, по этому показателю БРИКС существенно превосходит некоторые другие объединения, в том числе и „Группу семи“ — там 57 триллионов долларов», — сказал Путин.

Фото: Пресс-служба Кремля

Он призвал активизировать сотрудничество членов БРИКС. По мнению президента, важно воспользоваться сменой мирового экономического уклада, смещением центра деловой активности к развивающимся рынкам, переходом от однополярной системы международных отношений, когда обслуживались интересы золотого миллиарда, к многополярной. Для этого нужно кратно увеличить встречные капиталовложения, в первую очередь через Новый банк развития, и расширить использование национальных валют во взаиморасчетах.

К слову, применение национальных валют в торговле между нашими государствами неуклонно растет: в 2024 году доля нашей национальной валюты, рубля, и валют дружественных стран в расчетах России с другими государствами БРИКС составила 90%. Владимир Путин Президент России

Путин выразил надежду на то, что Бразилия как председатель БРИКС 2025 года подхватит выдвинутые Россией инициативы. Среди них консультирование по вопросам Всемирной торговой организации, создание зерновой биржи, центра климатических исследований, логистической платформы, программы спортивного сотрудничества, партнерства по углеродным рынкам, арбитражного инвестиционного центра, платформы по справедливой конкуренции, постоянного налогового секретариата. Итоговая декларация По итогам пленарного заседания участники приняли декларацию. Страны подтвердили приверженность принципам взаимоуважения, взаимопонимания, суверенного равенства, солидарности, демократии, открытости, инклюзивности, взаимодействия и консенсуса. Они призвали к более активному участию стран с формирующимся рынком, развивающихся и наименее развитых стран, особенно Африки, Латинской Америки и Карибского бассейна, в глобальных процессах, а также реформированию Совбеза ООН и Бреттон-Вудских институтов.

Фото: Lucio Tavora/XinHua / www.globallookpress.com

«Мы выражаем серьезную озабоченность в связи с ростом односторонних тарифных и нетарифных мер, которые искажают торговлю и не соответствуют правилам ВТО. <…> Мы осуждаем введение односторонних принудительных мер, противоречащих международному праву, и вновь заявляем, что такие меры, в том числе в форме односторонних экономических санкций и вторичных санкций, имеют далеко идущие негативные последствия для прав человека», — заявили члены объединения. Они также выразили озабоченность конфликтами в разных частях света и ростом глобальных военных расходов в ущерб обеспечению адекватного финансирования развивающихся стран. БРИКС осудил удары по Ирану, призвал к выводу израильских войск из сектора Газа, объединению Западного берега реки Иордан и анклава под властью Палестинской администрации, напомнил о национальных позициях в отношении конфликта на Украине, озвученных на площадках ООН.