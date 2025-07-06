Названо место проведения саммита БРИКС в 2026 году

Саммит БРИКС в 2026 году пройдет в Индии

Индия примет следующий саммит БРИКС в 2026 году. Об этом говорится в декларации , принятой странами-участницами на XVII саммите организации в Рио-де-Жанейро.

«Мы выражаем полную поддержку Индии в ее председательстве в БРИКС в 2026 году и на конференции XVIII саммита БРИКС в Индии», — говорится в документе.

Индийский премьер-министр Нарендра Моди уже пригласил лидеров БРИКС приехать в республику в следующем году. Официально председательство перейдет к Индии 1 января 2026 года.

Нынешний саммит продлится два дня. Президент России Владимир Путин подключился по видеосвязи из-за определенных сложностей, связанных с требованиями МУС. Страну представляет на саммите глава МИД РФ Сергей Лавров.

Лидеры стран БРИКС встретились в Бразилии на саммите, посвященном теме «Укрепление сотрудничества стран Глобального Юга для более инклюзивного и устойчивого управления».

В принятую объединением декларацию включили также украинский и сирийский вопросы.