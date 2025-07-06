Путин заявил о превосходстве БРИКС над G7
Путин: в мировой экономике БРИКС существенно превосходит G7
Страны БРИКС существенно превосходят «Большую семерку» по экономическим показателям. Об этом на пленарном заседании ХVI саммита объединения заявил президент России Владимир Путин.
«На страны БРИКС приходится 40% мировой экономики, а совокупный ВВП по паритету покупательной способности достигает уже 77 триллионов долларов — это по данным МВФ за 2025 год», — сказал он.
По словам президента, по этому показателю БРИКС существенно превосходит другие объединения, в том числе и G7.
Путин отметил, что страны БРИКС обладают огромным политическим, экономическим и человеческим потенциалом. В объединении продвигают процессы создания зерновой биржи, постоянной логистической платформы и программы спортивного сотрудничества.
Сейчас, обратил внимание глава государства, важно активизировать сотрудничество в таких направлениях, как технологии, освоение ресурсов, логистика, торговля и финансы. Кроме того, Путин заявил о необходимости расширять использование национальных валют во взаиморасчетах между странами БРИКС.
«Применение национальных валют в торговле между нашими государствами неуклонно растет. В 2024 году доля нашей национальной валюты, рубля, и валют дружественных стран в расчетах России с другими государствами БРИКС составила 90%», — сказал он.
Российский лидер добавил, что однополярная система международных отношений уходит в прошлое, поэтому повестка стран БРИКС очень востребована в текущей мировой обстановке. Он поблагодарил коллег из объединения за конструктивное взаимодействие.