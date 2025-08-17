Безопасность, территории и санкции. Рубио и Уиткофф раскрыли детали саммита на Аляске

Глава Госдепартамента Марко Рубио и специальный посланник американского лидера Стивен Уиткофф раскрыли ряд деталей прошедшего на Аляске саммита. В интервью американским телеканалам они подчеркнули, что в центре диалога находился вопрос урегулирования украинского конфликта. Основные тезисы заявлений — в материале 360.ru.

Цель переговоров на Аляске

Администрация США больше не считает своей целью временное прекращение огня, а нацелена на полное урегулирование конфликта на Украине. С таким заявлением выступил Госсекретарь США Марко Рубио.

Фото: CNP/AdMedia/CNP/AdMedia / www.globallookpress.com

Он подчеркнул, что никакой сделки по итогам переговоров Путина и Трампа на Аляске никто не ждал, поскольку в обсуждении не принимали участия представители Украины, как одна из сторон конфликта.

Мы никогда не говорили, что в результате встречи будет достигнуто соглашение, потому что украинцев там не было. Марко Рубио Госсекретарь США

Специальный посланник США Стивен Уиткофф заявил, что вполне доволен прошедшим на Аляске саммитом, потому что по ряду договоренностей удалось достичь определенных целей, на которых нужно сейчас сосредоточиться.

«До этого у меня было шесть отдельных встреч с президентом [России Владимиром] Путиным, и я думал, что мы достигли определенного успеха. Но то, чего мы достигли, а Аляске, было эпическим.<…> Я думаю, что мы значительно приблизились к прекращению конфликта», — заявил он.

Фото: CNP/AdMedia/CNP/AdMedia / www.globallookpress.com

Уиткофф добавил, что сейчас нет необходимости обсуждать вопросы прекращения огня, потому что новые договоренности предусматривают заключение мирного соглашения.

Как планируют решать вопросы территорий?

Уиткофф заявил, что в территориальном вопросе российская делегация пошла на определенные уступки по всем пяти регионам: Донецкой и Луганской народным республикам, Запорожской и Херсонской области, Крыму. Он подчеркнул, что речи об административных границах больше не идет, а заморозка конфликта возможна по действующей линии соприкосновения.

Фото: РИА «Новости»

Уиткофф добавил, что в понедельник, 18 августа, в ходе переговоров с Зеленским и европейскими лидерами территориальные вопросы смогут решить.

Решение о том, каким образом могут быть проведены территориальные обмены или достигнуты договоренности с Россией, должны принимать сами украинцы. Стивен Уиткофф Специальный посланник президента США

Госсекретарь Марко Рубио опроверг сообщения СМИ о заявлениях Трампа, что Киеву необходимо вывести войска с территории Донбасса в обмен на прекращение огня, «Президент ясно дал понять: решение по территориям должна принимать украинская сторона. Это зависит от того, на что они готовы пойти и что хотят получить», — заявил глава Госдепа.

Он подчеркнул, что не станет раскрывать данные по обмену территориями для сохранения пространства для маневра каждой из сторон. При этом он добавил, что каждому из участников конфликта придется чем-то пожертвовать, чтобы получить-что-то взамен.

Гарантии безопасности для Украины

Американская делегация обсуждала с представителями России вопросы гарантий безопасности для Украины. В том числе территориальные линии и право Киева вступать в сотрудничество с другими странами, объединениями и военными альянсами, заявил Рубио. По его словам, сам проект находится в стадии проработки и в понедельник, 18 авсгуста, его представят европейцам.

«Идея есть, но нужно выстроить, как это будет реализовано. <…> Думаю, что Европа может сыграть ключевую роль в долгосрочной перспективе», — подчеркнул госсекретарь.

Фото: Pool /Ukrainian Presidentia/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Небольшую деталь будущих гарантий безопасности Украины раскрыл специальный посланник Уиткофф. «Нам удалось договориться, что США могут предоставить защиту по типу статьи пять НАТО (статья о коллективной обороне — прим. ред.) и мы впервые услышали согласие России на это», — заявил он. Гарантии безопасности станут частью «механизма принудительного исполнения» сделки по урегулированию конфликта «Нет смысла подписывать соглашение, которое нарушат через три-четыре месяца. Это, на самом деле, ухудшит ситуацию. Вам нужна сделка, которая поддается проверке, которую можно будет принудительно исполнить и которая станет продолжительной», — подчеркнул глава Госдепа. Вопрос гарантий безопасности станет основным на переговорах Трампа и Зеленского.

Санкции против России

США не снимали действующие санкции против России и не планируют вводить новые пока идут переговоры, потому что это станет провалом попытки урегулирования кризиса, заявил Рубио.

Фото: Wu Xiaoling/XinHua / www.globallookpress.com

При этом он допустил, что в случае отсутствия договоренностей США могут пойти на новые рестрикции, которые усилят уже действующие ограничения.

«Если нам не удастся достичь соглашения, последствия продолжатся — включая санкции, которые уже действуют, и, возможно, новые», — отметил глава Госдепа. Он добавил, что США не считают себя участником конфликта, несмотря на оказываемую Украине помощь. Лучшим способом завершения кризиса станет полноценное мирное соглашение, шансы на которое есть.