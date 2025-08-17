Уиткофф раскрыл суть договоренности по гарантиям безопасности для Украины

Россия и Соединенные Штаты договорились о гарантиях безопасности для Украины. Об этом заявил в интервью CNN спецпосланник президента США Стив Уиткофф.

Он отметил, что американская сторона может предоставить защиту, подобную статье пять Устава НАТО. Она касается коллективной обороны государств альянса.

«Мы впервые слышим, что русские согласны на включение такого положения в мирное соглашение», — сказал Уиткофф.

Спецпосланник отметил, что президент России Владимир Путин не поддерживает идею вступления Украины в НАТО.

По словам Уиткоффа, на встрече в Вашингтоне 18 августа, в которой примут участие президент Украины Владимир Зеленский и некоторые европейские лидеры, будут обсуждаться территориальные вопросы. Он выразил надежду, что стороны найдут приемлемое для всех решение.