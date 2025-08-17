Уиткофф заявил об уступках Москвы по нескольким украинским регионам

Россия согласилась пойти на уступки по нескольких украинским регионам. Об этом заявил спецпредставитель американского президента Стив Уиткофф в эфире CNN .

По его словам, речь идет о пяти регионах, однако называть конкретные территории Уиткофф не стал.

«Уступки, на которые согласилась Россия, заключаются в том, чтобы не захватывать всю Украину целиком», — пояснил спецпосланник Трампа.

Ранее стало известно, что лидер США предложил украинскому президенту Владимиру Зеленскому отказаться от притязаний на Донбасс для мирного урегулирования конфликта. Глава киевского режима отверг эту идею.

Трехсторонняя встреча российского президента Владимира Путина с Трампом и Зеленским может состояться 22 августа.