Уиткофф: на встрече с Зеленским по Украине обсудят вопрос территорий

На встрече президента США Дональда Трампа с главой киевского режима Владимиром Зеленским стороны обсудят тему территорий Украины. Об этом в эфире телеканала CNN заявил спецпредставитель американского лидера Стив Уиткофф.

«Для урегулирования украинского конфликта основной вопрос — обмен территориями. В понедельник мы намерены это обсудить. Надеюсь, мы добьемся ясности по этому вопросу, и очень скоро все завершится мирной сделкой», — сказал он.

Уиткофф добавил, что США и Россия договорились о гарантиях безопасности для Украины. По его словам, в нынешней ситуации «все зависит от Киева».

Журналисты на Западе отмечали, что саммит Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске фактически поставил Украину перед выбором завершения конфликта, в котором главным стал вопрос сохранения суверенитета, а не утраченных территорий.

СМИ сообщали, что Путин предложил Китай одним из возможных гарантов безопасности Украины.