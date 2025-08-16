Трамп выступил за передачу всего Донбасса России для заключения мира

Президент США Дональд Трамп поддержал передачу России остающихся под контролем ВСУ территорий Донбасса для достижения мира. Об этом он заявил европейским лидерам, сообщила газета The New York Times .

«После встречи с президентом России Владимиром Путиным в пятницу на Аляске Трамп заявил европейским лидерам, что поддерживает план по прекращению боевых действий путем передачи неосвобожденных территорий», — отметили журналисты.

Американский лидер, указали в материале, подчеркнул, что выступает именно за такой вариант урегулирования вместо попыток добиться прекращения огня.

Издание Axios добавило, что после переговоров с Трампом Путин предложил заморозку линии фронта в Херсонской и Запорожской областях в обмен на уход Украины из ДНР.

После переговоров на Аляске Трамп призвал Зеленского заключить сделку с Россией.