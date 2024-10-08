Брать, но не отдавать. Армения покинет СНГ, получив гарантии Запада

Армения все еще старается усидеть на двух стульях: не спешит покидать СНГ и рушить дружбу с Россией, но в то же время заигрывает с Западом и НАТО. Финал у этой стратегии может быть неприятный, ведь 11 лет назад так же металась Украина.

Армения отказалась присоединяться к двум заявлениям Пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян сообщила, что ее страна отказалась присоединиться к двум итоговым заявлениям заседания Совета глав МИД стран СНГ. Речь идет «О принципах обеспечения безопасности в Евразии» и «О недопустимости использования в международных отношениях односторонних ограничительных мер». Ранее в армянском министерстве иностранных дел заявили, что ждут позитивных результатов от углубления партнерства с НАТО и надеются выстроить более прочное сотрудничество. При этом глава ФСБ России Александр Бортников заверял, что Запад рассчитывает лишь усилить зависимость Армении от Североатлантического альянса. Владимир Путин 8 октября перед заседанием Совета глав стран — участниц СНГ провел в Москве встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьером Армении Николом Пашиняном.

Будущее Армении в СНГ Похоже, Армения все же намерена покинуть Содружество Независимых Государств, предположил в разговоре с 360.ru политолог и журналист Юрий Светов. Но это произойдет лишь после того, как западная сторона пообещает соответствующие плюшки. «Запад, например, твердит, что безопасность Армении обеспечат Франция, Великобритания и Соединенные Штаты Америки. Обещает, что эти гарантии гораздо более надежные, чем те, что армяне получили от России и Организации Договора о коллективной безопасности», — подчеркнул Светов.

Пока Еревану выгодно что-то получать от Евразийского экономического сообщества, он будет за это держаться, добавил политолог. Но армянские власти уже заявили, что их курс лежит в Европейский союз: они верят, что их туда примут. Словом, пока остаемся в ЕврАзЭС, а потом, глядишь, в ЕС соскочим.

Вспомните 2013 год: Украина, которая взяла у России кредит, так и не возвращенный, готова была подписать соглашение с Европейским союзом об открытой зоне. И только когда выяснилось, что в этом случае Украина не будет получать от России тех привилегий, которые были до этого, украинцы начали колебаться. В результате случился Майдан. Юрий Светов

Армения проделывает то же самое, заверил Светов. Достаточно вспомнить, как армяне поначалу фактически согласились с ордером МУС на арест Владимира Путина. Потом вдруг то ли подписали, но отозвали подпись, то ли не подписывали вовсе — словом, не ратифицировали документ о поддержке Международного уголовного суда.

По словам политолога, именно поэтому соглашение «О принципах обеспечения безопасности в Евразии» армяне не подписали: они полагают, что такие гарантии безопасности получат от Запада. Со вторым документом, «О недопустимости использования в международных отношениях односторонних ограничительных мер», похожая история. «Они будут последовательно уходить от добрых отношений с Россией, я в этом убежден. Пока у власти там Никол Пашинян, пока его правительство поддерживает армянское общество, так и будет», — заявил Светов.

Фото: Премьер-министр Армении Никол Пашинян и канцлер Германии Олаф Шольц на 60-й Мюнхенской конференции по безопасности, Мюнхен, 17 февраля 2024 года. Tobias Hase / Global Look Press

По мнению политолога, нет повода говорить, что Содружество Независимых Государств устарело и его может заменить БРИКС: у того иная роль — объединение мировых государств. В то время как СНГ — объединение в Евразии близких соседей. «Но я довольно скептически все эти годы смотрю на СНГ. Вспоминаю, как его создавали. Бывал на первых встречах в Таврическом дворце, когда шли переговоры. Это содружество не дает окончательно разбежаться входящим в него государствам, но все они хотят только получать от своего членства в СНГ, а отдавать туда не очень торопятся», — заключил Светов.