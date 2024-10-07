Путин проведет отдельные встречи с Алиевым и Пашиняном 8 ноября

Владимир Путин 8 октября встретится в Москве с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьером Армении Николом Пашиняном. Об этом сообщил помощник президента Юрий Ушаков, его процитировало РИА «Новости».
Он уточнил, что встречи пройдут перед заседанием совета глав стран — участниц СНГ и на них обсудят нормализацию отношений двух закавказских стран.
В сентябре президент Белоруссии Александр Лукашенко, рассуждая о конфликте в Нагорном Карабахе, возложил ответственность за события в нем на Армению. Он заявил, что вместе с Россией предлагал Пашиняну отдать Карабах Азербайджану, но армянский премьер заявил, что его страна будет воевать.
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