Путин проведет отдельные встречи с Алиевым и Пашиняном 8 ноября

Помощник Путина Ушаков анонсировал его встречи с Алиевым и Пашиняном

Владимир Путин 8 октября встретится в Москве с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьером Армении Николом Пашиняном. Об этом сообщил помощник президента Юрий Ушаков, его процитировало РИА «Новости» .

Он уточнил, что встречи пройдут перед заседанием совета глав стран — участниц СНГ и на них обсудят нормализацию отношений двух закавказских стран.

Путин обсуждал с Алиевым урегулирование в Закавказье и во время августовского визита в Азербайджан.

В сентябре президент Белоруссии Александр Лукашенко, рассуждая о конфликте в Нагорном Карабахе, возложил ответственность за события в нем на Армению. Он заявил, что вместе с Россией предлагал Пашиняну отдать Карабах Азербайджану, но армянский премьер заявил, что его страна будет воевать.