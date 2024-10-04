Запад обвинили в попытке отправить войска в Закавказье

Запад планирует дестабилизировать ситуацию в Закавказье, поэтому добивается размещения контингента НАТО под видом миротворческой миссии. Об этом заявил директор ФСБ России Александр Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств — участников СНГ. Его процитировало РИА «Новости» .

«Американцы и европейцы явно не заинтересованы в установлении стабильности в Закавказье», — отметил он.

По его словам, Запад пытается склонить Армению к затягиванию переговоров с азербайджанской стороной. Также западные страны хотят направить в регион военных «де-юре под эгидой ООН, а де-факто натовской». Бортников также обвинил работающую на границе Армении и Азербайджана «независимую гражданскую наблюдательную миссию ЕС» в разведдеятельности против России.

Ранее армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил, что республика не собирается выходить из ОДКБ. Страна только приостановила участие в объединении. Такое решение руководство Армении приняло после боевых действий в Нагорном Карабахе в 2021-2022 годах.