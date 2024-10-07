Армения не присоединилась к двум заявлениям на Совете глав МИД СНГ

Армения не стала присоединяться к двум заявлениям на заседании Совета министров иностранных дел СНГ. Об этом сообщила пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Ани Бадалян, ее процитировала Общественная телекомпания Армении .

По словам Бадалян, речь идет о заявлениях «О принципах обеспечения безопасности в Евразии» и «О недопустимости использования в международных отношениях односторонних ограничительных мер».

Ранее стало известно, что 8 октября президент России Владимир Путин встретится в Москве с премьером Армении Николом Пашиняном. Встреча пройдет перед заседанием совета глав стран — участниц СНГ.

В сентябре президент Белоруссии Александр Лукашенко возложил ответственность за события в Нагоном Карабахе на Армению. Он заявил, что вместе с Россией предлагал Пашиняну отдать Карабах Азербайджану, но тот ответил, что его страна будет воевать.