Армения отказалась подписывать важный антироссийский документ

«Арменпресс»: Ереван не присоединился к антироссийской декларации Совета Европы

Правительство Армении отказалось подписывать совместную декларацию стран — членов Совета Европы о поддержке расследования Международного уголовного суда «агрессии» России против Украины. Об этом сообщило издание « Арменпресс » со ссылкой на заявление внешнеполитического ведомства республики.

«Пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян подтвердила, что страна с самого начала не присоединилась к Декларации», — отметили журналисты.

Всего документы подписали 42 государства, среди которых Молдавия, Грузия и страны Прибалтики.

При этом «Sputnik Армения» отметил, что изначально республика присоединилась к декларации, но затем отозвала свою подпись.

Досудебная палата МУС 17 марта выдала ордер на «арест» президента РФ Владимира Путина и уполномоченного по правам детей Марии Львовой-Беловой. Им вменяют якобы «депортацию» детей, которых военные вывозили в безопасные районы в связи с обстрелами со стороны ВСУ.