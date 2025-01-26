26 января 2025 12:20 Американец с русской душой. Кто такой Лекс Фридман, решивший взять интервью у Путина Песков: журналист Фридман связывался с РФ по поводу интервью с Путиным 0 0 0 Фото: Соцсети Мир

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Американский ведущий подкастов Лекс Фридман заявил о желании приехать в Россию и взять интервью у президента Владимира Путина. Незадолго до этого журналист пообщался с украинским лидером Владимиром Зеленским. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что американец действительно связывался с российской стороной по поводу интервью с главой государства. Кто такой Лекс Фридман — в материале 360.ru.

Биография Лекса Фридмана Лекс Фридман — он же Алексей Федотов — родился в 1983 году в Таджикистане в городе Чкаловске. Отец блогера, выдающийся физик Александр Фридман родился в Киеве, мать — в Харькове. Лекс называет себя «наполовину русским, наполовину украинцем», а СМИ говорят о его еврейско-украинском происхождении. До 11 лет Фридман жил в Москве, затем его семья переехала в пригород Чикаго. В США будущий журналист получил высшее образование в Университете Дрекселя и стал доктором наук по философии в сфере компьютерной инженерии. В 2014 году Фридман устроился в корпорацию Google, но уволился уже через полгода. В 2015 году блогер перешел в Массачусетский технологический институт и вернулся к научным исследованиям.

Фото: Соцсети

Подкаст Лекса Фридмана Свой YouTube-канал появился у Фридмана еще во время его работы над докторской диссертацией в 2014-м. На видеохостинге журналист обнародовал лекции по искусственному интеллекту и интервью с экспертами по боевым искусствам. Тогда канал не пользовался особой популярностью. В 2018 году Фридман запустил подкаст под названием The Artificial Intelligence Podcast — именно он обеспечил ему популярность, но не сразу. Сенсационным стало интервью с американским предпринимателем Илоном Маском. Если до беседы общие просмотры подкаста суммарно насчитывали один миллион, то после показатели значительно выросли. Кстати, с Маском Фридман проводит не только интервью, но и совместные тренировки.

Вскоре к блогеру стали приходить и другие известные личности, такие как финансист Рэй Далио из инвестиционной компании Bridgewater и главный специалист по искусственному интеллекту Facebook* Ян Лекун. В 2020-м Фридман переименовал шоу в The Lex Fridman Podcast, расширил тематику интервью и стал меньше говорить с гостями о технологиях. Участниками подкастов, помимо вышеуказанных, были: основатель Amazon Джефф Безос;

учредитель Facebook* Марк Цукерберг;

основатель Twitter Джек Дорси;

глава OpenAI Сэм Альтман;

американский журналист Такер Карлсон (известный в России по интервью с Путиным);

президент США Дональд Трамп

Иванка Трамп и ее супруг Джаред Кушнер;

премьер-министр Индии Нарендра Моди;

премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху;

президент Аргентины Хавьер Милей;

рэпер Канье Уэст;

актер Кевин Спейси;

крупнейший YouTube-блогер Mr. Beast.

Фото: Unsplash

Фридман не раз подчеркивал, что дает пространство для выражения мнений самым разным людям. В подкасте он старается больше слушать и дает собеседникам выговориться, а не навязывает свою точку зрения. Фридман также активно ведет аккаунты в соцсети Х и мессенджере Telegram. Там он делится с подписчиками своими мыслями на разные темы — от науки до философии и культуры. Блогер часто публикует посты на русском языке и свободно говорит на нем.

Яркие моменты из подкаста Фридмана В одном из интервью Фридман спросил Маска о том, что будет с человечеством через 100 лет. «Я думаю, что будущее будет включать в себя как искусственный интеллект, так и пространство, где люди смогут расширять свои горизонты. Моя цель — сделать космические путешествия доступными и создать такие технологии, которые позволят людям стать многопланетным видом», — ответил основатель SpaseX. Трампу журналист задал вопрос о том, что представляет из себя хороший лидер. «Лидер — это тот, кто может принимать жесткие решения, не откладывая их. Это тот, кто не боится идти на риск и при этом имеет четкое видение будущего», — сказал президент США.

У Цукерберга Фридман решил узнать о рисках, появившихся с развитием социальных медиа. «Социальные медиа несут как положительные, так и отрицательные последствия. Мы стремимся создавать такие платформы, которые будут способствовать полезным взаимодействиям, но при этом необходимо учитывать, как технологические изменения могут повлиять на общество, особенно в вопросах конфиденциальности и манипуляций с информацией», — заявил глава Meta*. Мэтт Деймон рассказал, каково быть актером в эпоху трансформации киноиндустрии. «Быть актером — это постоянно находиться на грани нового опыта. Я считаю, что важно сохранять человечность и не терять себя в этих изменениях», — подчеркнул артист. Возьмет ли Фридман интервью у Путина Впервые Фридман заявил о желании взять интервью у Путина 23 января в эфире передачи Джо Рогана. «Я бы сказал, что брал интервью у Зеленского и поеду в Россию, чтобы взять интервью у Владимира Путина. Я осознаю риски, я принимаю риски и моя цель — просто добиваться мира, вносить свой небольшой вклад в достижение мира», — сказал журналист.

Интересно Беседа Фридмана с украинским президентом состоялась в начале января. Зеленский отказался говорить на русском языке, хотя его знают и он сам, и интервьюер. Поэтому общение с главой государства проходило с участием переводчика. Беседа Фридмана с украинским президентом состоялась в начале января. Зеленский отказался говорить на русском языке, хотя его знают и он сам, и интервьюер. Поэтому общение с главой государства проходило с участием переводчика.

По словам Фридмана, Россия и Украина имели три возможности прекратить конфликт: в марте 2022-го, осенью того же года и сейчас. Трамп поможет завершить противостояние, так как пользуется уважением мировых лидеров, считает журналист.

Подкастер не уточнил, когда именно хочет отправиться в Россию. Он также не говорил о наличии договоренностей касательно интервью. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что Фридман выходил на связь с российской стороной по поводу беседы с Путиным.

Мы действительно с ним на связи, он выходил на нас. Он сначала хотел приехать в Москву, он же родом отсюда, из наших краев, и обсудить возможность интервью с президентом. Дмитрий Песков пресс-секретарь президента России

По его словам, Фридман прекрасно знает, что это не вопрос ближней перспективы. У президента должна появиться потребность дать интервью, должны быть «какие-то условия, которые требуют дополнительных разъяснений», заключил Песков. * Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.