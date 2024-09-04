Трамп заявил о точном плане по украинскому конфликту и оставил его в тайне

План кандидата в президенты США Дональда Трампа о разрешении конфликта на Украине должен остаться до поры до времени в тайне, чтобы сохранить эффект неожиданности. Как сообщило РИА «Новости» , об этом сам политик заявил в интервью на подкасте Лекса Фридмана.

«У меня есть очень точный план, как остановить Украину и Россию. И у меня есть определенная идея, может быть, не план, но идея по Китаю», — отметил Трамп.

Суть планов он раскрыть отказался, сославшись на потерю эффекта неожиданности в таком случае. Трамп подчеркнул, что тогда достичь успеха не выйдет.

Экс-глава Белого дома не раз заявлял, что в случае переизбрания за сутки урегулирует конфликт между Украиной и Россией. В Кремле, напомнил RT, указывали на слишком сложный характер проблемы для такого быстрого решения.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также подчеркивал, что для оценки любого мирного плана следует сначала познакомиться с его деталями.