Американский блогер Фридман пообещал взять интервью у Путина. Ранее он говорил с Зеленским

Популярный американский подкастер Лекс Фридман заявил, что поедет в Россию и поговорит с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом он сообщил в прямом эфире передачи Джо Рогана на YouTube .

«Я бы сказал, что брал интервью у Зеленского и поеду в Россию, чтобы взять интервью у Владимира Путина. Я осознаю риски, я принимаю риски и моя цель — просто добиваться мира, вносить свой небольшой вклад в достижение мира», — сказал Фридман.

Фридман добавил, что, по его мнению, стороны имели три возможности прекратить украинский конфликт. Первая — в марте 2022 года. Вторая осенью того же года, а третья наступила сейчас. По словам подкастера, новый американский лидер Дональд Трамп может помочь в завершении конфликта, поскольку пользуется уважением мировых лидеров.

Лекс Фридман не уточнял, когда именно он собирается отправиться в Россию. Не говорил блогер и о том, есть ли у него какие-либо договоренности касательно интервью. Пресс-служба Кремля слова Фридмана о беседе с Владимиром Путиным не комментировала.

Фридман с 2018 года ведет один из самых популярных подкастов в англоязычном медиапространстве. Он брал интервью у Трампа, Илона Маска и Биньямина Нетаньяху. В начале января 2025 года блогер поговорил с Зеленским.