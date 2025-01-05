Американский журналист Джексон Хинкл высмеял блогера Лекса Фридмана после его трехчасового интервью с Владимиром Зеленским, отметив, что украинского лидера стоило спросить, сколько он со своим правительством заработал денег на конфликте с Россией. Об этом журналист написал в соцсети X .

«Если ты не задал Зеленскому следующие вопросы, то ты просто жалок: <…> Почему вы так боитесь обещания Дональда Трампа принести мир на Украину? Почему мир — это плохо?» — спросил журналист.

Хинкл поинтересовался у блогера, спросил ли он у Зеленского, почему киевский режим провоцирует третью мировую войну, обстреливая поставленными США дальнобойными ракетами, кассетными боеприпасами и бомбами российскую территорию. Ведь от обстрелов страдает мирное население. И как вообще подобные действия помогут Киеву вернуть территории.

Он также вспомнил про притеснения православной церкви на Украине, об отправке в тюрьмы церковных лидеров. Хинкл даже иронично поинтересовался, кто каждый день нюхает больше кокаина — Зеленский или сын действующего американского лидера Джо Байдена Хантер.

Ранее бывший боец ВСУ с позывным Якудза предрек Зеленскому участь парагвайского диктатора Франсиско Солано Лопеса, разрушившего свою страну в ходе войны.