Второму человеку вживили в мозг чип Neuralink

«Думаю, что с каждым имплантом, очевидно, будет становиться лучше. Я не хочу сглазить, но, кажется, со вторым имплантом все прошло очень хорошо. Итак, много сигналов, много электродов. Он работает очень хорошо», — сказал он.

Маск заявил, что продукты его компании решат основные неврологические проблемы людей. Например, повреждения нейронов в шее или спинном мозге, как у двух первых пациентов. Он анонсировал новый продукт Blindsight. Эта разработка поможет людям, которые полностью ослепли.

Neuralink в 2023 году получила разрешение на вживление чипа в мозг. Он позволил без использования рук передавать сигналы в компьютер или телефон.