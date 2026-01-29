Абу-Даби 2.0. С чем Россия и Украина поедут в ОАЭ и выйдет ли из этого толк?

В Абу-Даби 1 февраля состоится второй раунд переговоров по урегулированию украинского конфликта. Изначально планировалось, что встреча будет трехсторонней, как и первая. Но Белый дом внезапно заявил, что представители США в ОАЭ на этот раз не приедут. Как сложится диалог России и Украины с учетом всех неразрешенных вопросов и настроений обеих сторон — в материале 360.ru.

В каком формате пройдет встреча в Абу-Даби 1 февраля Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что формат не изменится и будет закрытым. «Переговоры по очень чувствительной теме, очень сложные. Во время переговоров обсуждать какие-то отдельные сегменты публично — это вредит делу», — подчеркнул он. Начало прямых контактов между Россией, США и Украиной Песков оценил положительно и указал на прогресс, которого удалось достичь. Дальнейшее, обратил внимание пресс-секретарь президента, зависит от конструктивности собеседников.

Глава Белого дома Дональд Трамп отзывался о переговорном процессе более эмоционально, но без подробностей.

«Мы смотрим на некоторые очень хорошие вещи по Украине и России», — отмечал он. Госсекретарь США Марко Рубио заявил в сенате, что удалось достичь общего соглашения по гарантиям безопасности Украины. Они вступят в силу после завершения конфликта. Нерешенным остается вопрос территорий.

Что известно о составе делегаций во втором раунде переговоров В прошлый раз интересы России в ОАЭ представлял начальник Главного управления Генерального штаба адмирал Игорь Костюков — он возглавил делегацию. В переговорную группу также включили представителей Минобороны, но официально российская сторона списки не публиковала. Присутствовал в Абу-Даби и спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

В украинскую делегацию Владимир Зеленский включил 10 человек во главе с секретарем СНБО Рустемом Умеровым. В нее также вошли глава Офиса президента Кирилл Буданов и его заместитель Сергей Кислица, лидер «Слуги народа» в Верховной раде Давид Арахамия, начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов, руководитель ГУР Олег Иващенко и его заместитель Вадим Скибицкий, советник Офиса президента по вопросам экономики Александр Бевз. Останется ли список прежним, неизвестно. Но украинская сторона тоже никаких заявлений на этот счет не делала.

На слушаниях в сенате 28 февраля Рубио подчеркнул, что новый раунд переговоров в Абу-Даби будет двусторонним, однако допустил, что Соединенные Штаты все же присоединятся к встрече. «Участие США возможно, но это не будут Стив [Уиткофф] и Джаред [Кушнер]», — сказал госсекретарь. В прошлый раз спецпосланник президента США, его зять и неофициальный представитель прибыли в ОАЭ вместе с министром армии Дэном Дрисколлом, комиссаром Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джошем Грюнбаумом и командующим Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Алексусом Гринкевичем.

Какие результаты может принести встреча в Абу-Даби 1 февраля Дипломатического прорыва от второго раунда переговоров в ОАЭ, скорее всего, можно не ждать. Об этом в беседе с 360.ru заявил кандидат политических наук, профессор Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман. «Тот, кто реально хочет договариваться о мире, должен вести себя принципиально иначе (особенно находясь в слабой позиции)», — подчеркнул он. Политолог напомнил, что ВСУ в последнюю неделю января не прекратили бить по гражданским целям на территории России, а Зеленский и его окружение за это время умудрились сделать массу оскорбительных выпадов в сторону Москвы.

Фельдман допустил, что стороны договорятся о продолжении диалога на уровне рабочих групп и, возможно, согласуют обмен пленными. Оптимизма Трампа на этот счет он не разделил.

По словам Фельдмана, американская сторона в принципе склонна выдавать желаемое за действительное: либо не понимает всей глубины российско-украинских противоречий, либо целенаправленно культивирует у аудитории неоправданно завышенные ожидания.

Пресс-служба Трампа заботится об имидже своего руководителя. Президент США выступает инициатором нового витка переговоров. Неудивительно, что Левитт сопровождает его посреднические усилия восторженными эпитетами, хотя они до сих пор еще не принесли конкретного результата.

Политолог и независимый аналитик Сергей Станкевич добавил, что американцы очень зависимы в медийном плане: им приходится как-то реагировать на запросы со стороны конгресса и СМИ. Этим и можно объяснить появление подобных реплик. «Россия тщательно хранит переговорную тайну, не оглашает преждевременно какие-то результаты совместной работы. Потому что российские участники переговоров не так зависимы от медийной ситуации. <…> Но каких-то серьезных различий в позициях сейчас по той тематике, которая рассматривается в Абу-Даби, между российской стороной и американской нет. Все различия в основном идут по российско-украинской линии», — сказал он.

По словам политолога, встречу в Абу-Даби более правильно было бы назвать консультацией. «Обычно переговоры ведутся между делегациями, которые в состоянии выдать по результатам работы текст межгосударственного соглашения. В данном случае не предполагается, что он будет на выходе», — пояснил он 360.ru.

Станкевич обратил внимание, что украинская сторона настаивает на гарантиях безопасности, которые предполагают участие Европы и США. По этому вопросу согласия тоже нет, поэтому и говорить о каком-либо соглашении между сторонами невозможно.

«Не появится оно еще и потому, что на уровне президента Украины существует абсолютно непримиримая в целом позиция. Ее только что обнародовал глава украинского МИД Андрей Сибига. Он не случайно, я считаю, между двумя раундами выступил с очень пространным интервью: говорил опять о какой-то победе в военных действиях, о репарациях со стороны России и о трибунале против страны и ее лидеров», — указал Станкевич. По результатам второго раунда, по его словам администрация Трампа, скорее всего, поймет, что при Зеленском серьезное продвижение к миру невозможно. И именно это станет главным итогом встречи в ОАЭ.

Что Россия и Украина обсудят в новом раунде переговоров Одним из многочисленных камней преткновения на пути мирного урегулирования, напомнил Фельдман, стал статус Донбасса. «СВО завершится тогда, когда будет устранена первопричина конфликта. А его первопричиной является превращение Украины в орудие для нанесения ущерба России в интересах Запада. Киев должен признать, что терпит поражение и поменять вектор политической проектности», — сказал политолог. Собеседник 360.ru добавил, что о партнерстве речи не идет — нужен хотя бы реальный военно-политический нейтралитет Украины.

Станкевич согласился, что вывод ВСУ с территорий Донбасса показал бы желание Украины прекратить маневрировать и реально работать над завершением конфликта. Без этого, по его словам, киевский режим по несколько раз за неделю будет менять политику.

Чтобы не было возможности постоянно петлять, нужна географическая, видимая всем демонстрация готовности к миру. <…> Но уже понятно, что Зеленский на это не пойдет. И что главным препятствием на самом деле является не Донбасс, а сохранение его власти.

Открытым для киевского режима остается вопрос и контроля над Запорожской АЭС. Фельдман напомнил, что станция находится на конституционной территории России и принадлежит ей. «Американцы могут присутствовать там только в качестве наблюдателей. В отдаленной перспективе генерируемая ею энергия может поставляться украинским потребителям на льготных условиях. Однако для этого сначала надо нормализовать российско-украинские отношения», — подчеркнул он. Станкевич тоже выразил уверенность, что ЗАЭС останется российской, и со временем, возможно, реализацией электроэнергии займется совместная торговая российско-американская компания.

Будет ли личная встреча Путина и Зеленского Ради территориального вопроса и принадлежности Запорожской АЭС Зеленский заявил о готовности встретиться с президентом Владимиром Путиным. Однако представить такое невозможно, подчеркнул Фельдман. «Да и вряд ли [встреча] нужна, ведь легитимность президента Украины вызывает большие сомнения. Когда глава киевского режима предлагает провести прямые переговоры на высшем уровне, он прекрасно осознает, что Москва не станет поддаваться на эту уловку», — сказал он.

Встреча глав государств, добавил собеседник 360.ru, не исключена, когда готов проект мирного соглашения, до чего еще очень далеко.

В 2019 году Путин уже встречался с Зеленским в Париже. Тогда президент Украины попытался всех обмануть и обнулил ранее достигнутые договоренности. Доверять такому человеку нельзя.

Аналогичное мнение высказал и Станкевич, заметив, что условия для подобного диалога на высшем уровне пока что отсутствуют. «В качестве первого шага тот же Сибига <…> может направить соответствующие предложения в российский МИД, подготовить повестку дня, которая была бы достойна встречи двух президентов. <…> И если все это серьезно будет выглядеть, тогда встреча возможна», — объяснил независимый аналитик.

Российская сторона понимает, что легитимных полномочий представлять Украину как государство у Зеленского нет: с ним нельзя подписывать никакие документы. Но в дипломатии, напомнил собеседник 360.ru, есть понятие «действующий президент», и глава киевского режима этой роли соответствует.

«Должна быть какая-то весомая подготовка. Потому что просто так встретиться, побеседовать и дать возможность на фоне этой встречи тому же Зеленскому сделать какие-то скандальные заявления для средств массовой информации — Россия на такие вещи не пойдет», — заключил Станкевич.