В США заявили о достигнутом по гарантиям для Украины соглашении

Рубио: по гарантиям безопасности для Украины есть соглашение

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что общего соглашения по гарантиям безопасности Украины удалось достичь. Прямую трансляцию его выступления перед комитетом по международным отношениям сената вел телеканал CBS News .

Рубио сказал, что стороны продолжат обсуждать параметры гарантий безопасности. По его мнению, один из вариантов предполагает развертывание «небольшого контингента» европейских военных, в первую очередь французских.

«Сейчас много разговоров о гарантиях безопасности. И это что-то, о чем сейчас есть общее соглашение, если говорить об Украине», — заявил Рубио.

Он добавил, что без поддержки Соединенных Штатов такие гарантии бесполезны, при этом на месте могут находиться только европейские военные.

Ранее глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что мирный документ из 20 пунктов страна могла бы подписать с США, а американская сторона — с Россией.