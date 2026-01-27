Сибига: Зеленский готов к встрече с Путиным для обсуждения ЗАЭС и территорий

Глава киевского режима Владимир Зеленский готов встретиться с российским президентом Владимиром Путиным для обсуждения двух важнейших вопросов. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в беседе с «Европейской правдой».

Речь идет о территориальных вопросах и принадлежности Запорожской АЭС. По словам Сибиги, эти темы являются наиболее чувствительными и по ним остаются неувязки.

«Для их решения президент готов встретиться с Путиным и обсуждать это», — сказал министр.

Он добавил, что препятствием для заключения мирного соглашения якобы продолжает оставаться Россия.

Ранее стало известно, что Зеленский призвал принять Украину в ЕС в следующем году.