«Отдать русских?» Поплавская высмеяла Зеленского за «непробиваемую тупость»

Актриса и общественный деятель Яна Поплавская назвала территориальные требования Владимира Зеленского на переговорах в Абу-Даби проявлением «непробиваемой тупости». Об этом она написала в своем телеграм-канале .

По мнению Поплавской, никакого итога переговоров России и Украины в ОАЭ нет.

Нежелание Киева признавать новые территориальные реалии, объяснила общественница, заводит диалог в тупик, так как Зеленский «хочет обратно Донбасс, который наши бойцы отвоевывают четыре года».

Поплавская констатировала, что Россия не может просто оставить на произвол судьбы людей в новых регионах.