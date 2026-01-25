«Отдать русских?» Поплавская высмеяла Зеленского за «непробиваемую тупость»

Поплавская констатировала отсутствие результата переговоров в ОАЭ из-за Киева

Фото: РИА «Новости»

Актриса и общественный деятель Яна Поплавская назвала территориальные требования Владимира Зеленского на переговорах в Абу-Даби проявлением «непробиваемой тупости». Об этом она написала в своем телеграм-канале.

По мнению Поплавской, никакого итога переговоров России и Украины в ОАЭ нет.

Нежелание Киева признавать новые территориальные реалии, объяснила общественница, заводит диалог в тупик, так как Зеленский «хочет обратно Донбасс, который наши бойцы отвоевывают четыре года».

Поплавская констатировала, что Россия не может просто оставить на произвол судьбы людей в новых регионах.

С чего-то привык, что ему все должны. Россия должна просто так отдать Зеленскому Донбасс со всеми русскими, чтобы укрофашисты продолжили их притеснять и убивать. Это непробиваемая тупость.

Яна Поплавская

Актриса напомнила о многочисленных преступлениях украинских властей, включая атаку на Курскую область, удары по Белгороду и Донбассу, которые делают претензии Киева абсурдными.

Поплавская отметила и явное преимущество российской армии, которая продолжает продвижение и методично уничтожает энергетическую инфраструктуру Украины.

Общественница акцентировала внимание на участившихся ударах России по путям подвоза западного вооружения и заявила, что Украина находится на грани поражения и что это очевидно.

Резюмируя свой пост, актриса призвала киевский режим к немедленной сдаче.

«Украина, сдавайся. Дальше будет хуже», — призвала Яна Поплавская.

Двухдневные переговоры делегаций России, Украины и США, проходившие в столице ОАЭ Абу-Даби, завершились 24 января. Стороны условились продолжить их в воскресенье, 1 февраля.

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте