«Отдать русских?» Поплавская высмеяла Зеленского за «непробиваемую тупость»
Поплавская констатировала отсутствие результата переговоров в ОАЭ из-за Киева
Актриса и общественный деятель Яна Поплавская назвала территориальные требования Владимира Зеленского на переговорах в Абу-Даби проявлением «непробиваемой тупости». Об этом она написала в своем телеграм-канале.
По мнению Поплавской, никакого итога переговоров России и Украины в ОАЭ нет.
Нежелание Киева признавать новые территориальные реалии, объяснила общественница, заводит диалог в тупик, так как Зеленский «хочет обратно Донбасс, который наши бойцы отвоевывают четыре года».
Поплавская констатировала, что Россия не может просто оставить на произвол судьбы людей в новых регионах.
С чего-то привык, что ему все должны. Россия должна просто так отдать Зеленскому Донбасс со всеми русскими, чтобы укрофашисты продолжили их притеснять и убивать. Это непробиваемая тупость.
Яна Поплавская
Актриса напомнила о многочисленных преступлениях украинских властей, включая атаку на Курскую область, удары по Белгороду и Донбассу, которые делают претензии Киева абсурдными.
Поплавская отметила и явное преимущество российской армии, которая продолжает продвижение и методично уничтожает энергетическую инфраструктуру Украины.
Общественница акцентировала внимание на участившихся ударах России по путям подвоза западного вооружения и заявила, что Украина находится на грани поражения и что это очевидно.
Резюмируя свой пост, актриса призвала киевский режим к немедленной сдаче.
«Украина, сдавайся. Дальше будет хуже», — призвала Яна Поплавская.
Двухдневные переговоры делегаций России, Украины и США, проходившие в столице ОАЭ Абу-Даби, завершились 24 января. Стороны условились продолжить их в воскресенье, 1 февраля.