Второй раунд переговоров по Украине стартует в Абу-Даби 1 февраля

Песков: встреча трехсторонней группы по Украине пройдет в Абу-Даби 1 февраля

Делегации России, Украины и США проведут второй раунд переговоров, посвященных урегулированию конфликта, в Абу-Даби в воскресенье, 1 февраля. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что это согласованная дата, которую пока ни одна из сторон не попросила изменить.

«Да, 1 февраля, да, ориентировочно, но пока исходим из этого», — привело заявление Пескова РИА «Новости».

Раскрыть подробности предстоящей встречи делегаций трех стран представитель Кремля отказался,

«Во время переговоров обсуждать какие-то отдельные сегменты публично — это вредит делу», — подчеркнул Песков.

Первый раунд переговоров делегаций России, Украины и США продлился два дня и завершился в минувшую субботу, 24 февраля. Встреча прошла в столице Объединенных Арабских Эмиратов и носила полностью закрытый формат.

После завершения консультаций специальный посланник президента США Стивен Уиткофф назвал встречу конструктивной и подчеркнул, что она продолжится на следующей неделе.