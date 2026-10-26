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    Певец Соколовский опроверг обвинения Риты Дакоты в огромных долгах

    Фото: РИА «Новости»

    Певец Влад Соколовский ответил на новые обвинения своей бывшей супруги, белорусской исполнительницы, Риты Дакоты (настоящее имя — Маргарита Герасимович). Об этом он написал в Instagram*.

    По словам Дакоты, вклад Соколовского в квартиру, которую они покупали для общей дочери, был минимальным. И женился певец, имея огромные долги, которые пришлось закрывать подаренными на свадьбу средствами.

    «У нас была договоренность, что нами совместно нажитое [имущество] достается Мие. Мы много трудились, работали, радовались, закрывали ипотеку, пахали очень мощно над всеми проектами. Говорить о том, что я к этому не имею отношения…» — отметил он.

    Соколовский обратил внимание, что имеющееся сейчас недопонимание можно было предотвратить обсуждением, к которому он ранее призывал Дакоту.

    До этого певица объяснила, почему скрыла гражданство России.

    * Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории Российской Федерации запрещена.

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