Благотворительный марафон в поддержку фонда Хабенского прошел в России

Премия «Новое Радио AWARDS 2025» состоялась в Красногорске. Мероприятие объединило в себе музыкальное шоу и благотворительный марафон.

Шоу в прямом эфире радиостанции длилось 10 часов. Артистам вручали награды в 12 номинациях. Среди лауреатов — Максим Дунаевский, Александр Цыпкин, Seville, а также Дима Билан, Мари Краймбрери и другие.

За время марафона удалось собрать более 16 миллионов рублей, и это не окончательная цифра. Все вырученные деньги пойдут в благотворительный фонд Константина Хабенского.

«В прошлом году мы собрали 14 с копейками миллионов, и помощь получили 17 подопечных фонда», — рассказал художественный руководитель МХТ имени Чехова.

Генеральный продюсер «Нового Радио» Роман Емельянов добавил, что фонд помогает не только адресно.

«Было приобретено оборудование, которое пошло в больницы и которое помогает не только подопечным фонда, но и вообще всем людям, которые нуждаются в помощи», — сообщил он.

Присоединиться к акции может каждый. Сбор средств продолжится до 14 апреля.