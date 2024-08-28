Сегодня 12:17 Пироги с орехами и баня. Как отметить православный праздник Ореховый Спас Религиовед Фоминых рассказала, что можно и нельзя делать на Ореховый Спас 0 0 0 Фото: Изображение нарисовано с помощью нейросети / Телеканал «360» Культура

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Лето стремительно приближается к концу. Это означает, что уже завтра православные верующие отметят Ореховый Спас. Он имеет много названий: Хлебный, Холщовый, Нерукотворный. Как возник этот праздник, какие есть традиции и запреты — в материале 360.ru.

Спас Нерукотворный 29 августа Ореховый Спас отмечают перед приходом осени — 29 августа. Дата непереходящая, как у Яблочного и Медового Спаса. Есть и другие названия: Третий Спас, Хлебный или Холщовый, рассказала 360.ru религиовед, доктор педагогических наук и профессор РЭУ имени Г. В. Плеханова Наталия Фоминых. «Существует пословица: в Первый Спас — на воде стоят, Второй Спас — яблоки едят, Третий Спас — на зеленых холмах холсты продают», — напомнила Фоминых. Православная церковь называет последний из Спасов Нерукотворным.

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

По преданию, царь Эдессы Авгарем страдал от неизлечимой болезни. Правитель услышал о чудесах исцеления, которые творил Иисус Христос, и послал за ним.

Спаситель получил письмо от слуг царя. Он умылся, вытер лицо полотенцем — на ткани отпечатался его лик. Подданные принесли этот холст Авгарему и попросили его приложиться к лику. В тот же миг государь исцелился. Так первый образ Сына Божьего стал Нерукотворным. «Полное название праздника — Перенесение из Одессы в Константинополь Нерукотворного образа Иисуса Христа. Его так называют, потому что образ создал сам Господь без участия художника. После появились первые иконы Спаса Нерукотворного, написанные с лика», — пояснила Фоминых.

Фото: Верующие у главной иконы храма Вооруженных сил России «Спас Нерукотворный» в храме в честь иконы Пресвятой Богородицы «Целительница» / РИА «Новости»

Другие названия Орехового Спаса Третий Спас еще называют Хлебным. У древних славян существовала традиция печь в этот день хлеб из зерна нового урожая. «Была народная примета: если в этом году уродилось много пшеницы, то в следующем жди большой урожай орехов», — отметила религиовед.

Фото: Unsplash

Действительно, к 29 августа орехи полностью созревают, к этому моменту их начинали собирать и есть. Для людей эти плоды были важны — они были постными, но питательными. Урожай приносили на освящение. Затем его хранили дома и ели в постные дни. «Третий Спас имеет самое большое количество альтернативных названий из народа. Его называют Спасом на холстах, на полотне, Холщовым. На Руси этот праздник ассоциировался с проведением ярмарок. На них стелили холсты, на которые рассыпали орехи, яблоки, пшеницу, выкладывали свежеиспеченный хлеб. Именно к производству холста этот Спас не имеет никакого отношения», — рассказала эксперт.

Фото: Petrov Sergey/news.ru / Global Look Press

Традиции Орехового Спаса на Руси В Ореховый Спас по вкусу съеденного ореха определяли судьбу. Первым плод ел самый старший член семьи. Если орех оказывался спелым и вкусным — считалось, что год будет благоприятным, если горчил — выдастся непростым. Если попался орех червивый — человеку сулили неприятности. Гостей тоже принято угощать орехами. Первый достается хозяину, второй — гостю. Считается, что тогда неудачи и сглаз обойдут семью стороной.

Фото: Petrov Sergey/news.ru / Global Look Press

Как отмечали Ореховый Спас Ореховый Спас — большой праздник, который одновременно считался подготовкой к зиме. В этот день крестьяне собирали последний урожай, освящали его и заготавливали на холода. Дом тоже готовили: убирались, утепляли окна, чистили колодцы, украшали жилище орешником. Хозяйки пекли хлеб и пироги с орехами. Семьи ходили в баню и парились орешником — верили, что он защитит от болезней. В этот день устраивали большие ярмарки. Все старались обязательно там побывать и что-то купить.

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Что готовили на Ореховый Спас В Ореховый Спас нужно обязательно печь хлеб и пироги. Если есть возможность, лучше использовать муку нового урожая. Украшать выпечку следует орехами.

Приметы на Третий Спас 29 августа Помимо традиционных примет и поверий, на Руси следили и за погодой в этот праздник: если в Ореховый Спас пошел дождь с грозой, ждали теплую осень;

улетающие на юг птицы — знак скорых заморозков, поздней и мягкой зимы, но холодной весны;

солнечная погода предвещала раннее бабье лето

Фото: Unsplash

Хлебный, или Ореховый Спас: что можно и нельзя Третий Спас — особый праздник. Верующие стараются встретить его правильно. Что можно делать православным «Существовало поверье, что если купить в Ореховый Спас холщовое полотенце, то оно принесет удачу и защитит от всех бед», — рассказала религиовед. Некоторые отправляются в этот день за орехами в лес. Но если собрать их негде, обязательно нужно сходить на рынок.

Фото: Sergey Elagin/Business Online / Global Look Press

Также стоит посетить церковь, чтобы помолиться, освятить плоды и вино. На праздничный стол рекомендуется поставить молоко, рыбу и мясо, поскольку Успенский пост как раз закончится. На Ореховый Спас ходят в баню и парятся вениками из орешника.

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Что нельзя делать 29 августа В этот день не следует: переедать и пить спиртное;

проходить мимо нуждающихся — равнодушие в Ореховый Спас может принести трудности в будущем;

заниматься физическим трудом;

заниматься рукоделием;

ссориться и конфликтовать.