Пироги с орехами и баня. Как отметить православный праздник Ореховый Спас
Религиовед Фоминых рассказала, что можно и нельзя делать на Ореховый Спас
Лето стремительно приближается к концу. Это означает, что уже завтра православные верующие отметят Ореховый Спас. Он имеет много названий: Хлебный, Холщовый, Нерукотворный. Как возник этот праздник, какие есть традиции и запреты — в материале 360.ru.
Спас Нерукотворный 29 августа
Ореховый Спас отмечают перед приходом осени — 29 августа. Дата непереходящая, как у Яблочного и Медового Спаса. Есть и другие названия: Третий Спас, Хлебный или Холщовый, рассказала 360.ru религиовед, доктор педагогических наук и профессор РЭУ имени Г. В. Плеханова Наталия Фоминых.
«Существует пословица: в Первый Спас — на воде стоят, Второй Спас — яблоки едят, Третий Спас — на зеленых холмах холсты продают», — напомнила Фоминых.
Православная церковь называет последний из Спасов Нерукотворным.
По преданию, царь Эдессы Авгарем страдал от неизлечимой болезни. Правитель услышал о чудесах исцеления, которые творил Иисус Христос, и послал за ним.
Спаситель получил письмо от слуг царя. Он умылся, вытер лицо полотенцем — на ткани отпечатался его лик. Подданные принесли этот холст Авгарему и попросили его приложиться к лику. В тот же миг государь исцелился. Так первый образ Сына Божьего стал Нерукотворным.
«Полное название праздника — Перенесение из Одессы в Константинополь Нерукотворного образа Иисуса Христа. Его так называют, потому что образ создал сам Господь без участия художника. После появились первые иконы Спаса Нерукотворного, написанные с лика», — пояснила Фоминых.
Другие названия Орехового Спаса
Третий Спас еще называют Хлебным. У древних славян существовала традиция печь в этот день хлеб из зерна нового урожая.
«Была народная примета: если в этом году уродилось много пшеницы, то в следующем жди большой урожай орехов», — отметила религиовед.
Действительно, к 29 августа орехи полностью созревают, к этому моменту их начинали собирать и есть. Для людей эти плоды были важны — они были постными, но питательными.
Урожай приносили на освящение. Затем его хранили дома и ели в постные дни.
«Третий Спас имеет самое большое количество альтернативных названий из народа. Его называют Спасом на холстах, на полотне, Холщовым. На Руси этот праздник ассоциировался с проведением ярмарок. На них стелили холсты, на которые рассыпали орехи, яблоки, пшеницу, выкладывали свежеиспеченный хлеб. Именно к производству холста этот Спас не имеет никакого отношения», — рассказала эксперт.
Традиции Орехового Спаса на Руси
В Ореховый Спас по вкусу съеденного ореха определяли судьбу. Первым плод ел самый старший член семьи.
Если орех оказывался спелым и вкусным — считалось, что год будет благоприятным, если горчил — выдастся непростым. Если попался орех червивый — человеку сулили неприятности.
Гостей тоже принято угощать орехами. Первый достается хозяину, второй — гостю. Считается, что тогда неудачи и сглаз обойдут семью стороной.
Как отмечали Ореховый Спас
Ореховый Спас — большой праздник, который одновременно считался подготовкой к зиме. В этот день крестьяне собирали последний урожай, освящали его и заготавливали на холода. Дом тоже готовили: убирались, утепляли окна, чистили колодцы, украшали жилище орешником.
Хозяйки пекли хлеб и пироги с орехами. Семьи ходили в баню и парились орешником — верили, что он защитит от болезней.
В этот день устраивали большие ярмарки. Все старались обязательно там побывать и что-то купить.
Что готовили на Ореховый Спас
В Ореховый Спас нужно обязательно печь хлеб и пироги. Если есть возможность, лучше использовать муку нового урожая. Украшать выпечку следует орехами.
Приметы на Третий Спас 29 августа
Помимо традиционных примет и поверий, на Руси следили и за погодой в этот праздник:
- если в Ореховый Спас пошел дождь с грозой, ждали теплую осень;
- улетающие на юг птицы — знак скорых заморозков, поздней и мягкой зимы, но холодной весны;
- солнечная погода предвещала раннее бабье лето.
Хлебный, или Ореховый Спас: что можно и нельзя
Третий Спас — особый праздник. Верующие стараются встретить его правильно.
Что можно делать православным
«Существовало поверье, что если купить в Ореховый Спас холщовое полотенце, то оно принесет удачу и защитит от всех бед», — рассказала религиовед.
Некоторые отправляются в этот день за орехами в лес. Но если собрать их негде, обязательно нужно сходить на рынок.
Также стоит посетить церковь, чтобы помолиться, освятить плоды и вино. На праздничный стол рекомендуется поставить молоко, рыбу и мясо, поскольку Успенский пост как раз закончится.
На Ореховый Спас ходят в баню и парятся вениками из орешника.
Что нельзя делать 29 августа
В этот день не следует:
- переедать и пить спиртное;
- проходить мимо нуждающихся — равнодушие в Ореховый Спас может принести трудности в будущем;
- заниматься физическим трудом;
- заниматься рукоделием;
- ссориться и конфликтовать.