Сегодня 21:03 День пасечников и веры. Когда в 2024 году Медовый Спас и как его отмечать Священнослужитель Савченко объяснил, почему Медовый Спас получил свое название 0 0 0 Фото: Телеканал «360» Общество

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Приближается первый в этом году Спас — Медовый. В 2024 году его, как и всегда, будут отмечать 14 августа. В чем суть православного праздника, какие существуют традиции и приметы в этот день, что можно и нельзя делать — в материале 360.ru.

Изнесение Честных Древ Животворящего Креста Господня «Медовый Спас — это народное название праздника. Церковное наименование — Изнесение Честных Древ Животворящего Креста Господня», — рассказал 360.ru священник в храме Петра Митрополита Московского в Санкт-Петербурге Николай Савченко (отец Николай). Деревянный крест, на котором распяли Иисуса Христа, после казни сбросили в старый колодец. Когда римляне разрушили Иерусалим, это место потеряли. Спустя 300 лет, во время правления Константина I, его мать Елена отыскала это место и кресты. Определить столб Спасителя удалось, приложив к нему покойника. По преданию, он ожил. По другой версии, к кресту приложили тяжелобольную женщину, которая впоследствии исцелилась. «Это событие стали считать чудом, и каждый год начали праздновать», — отметил отец Николай.

Фото: Священник освящает прилавок с медом на ярмарке меда в Краснодарском крае / РИА «Новости»

Честными (ударение на второй слог) Древами Креста Спасителя называют его части, которые Елена хранила в сокровищнице Константинополя. А праздник — Изнесением, так как в августе в Константинополе было принято выносить части креста на улицу и проводить с ними крестный ход. Считалось, что Древы помогали лечить больных. Иногда изнесение неправильно называют происхождением — дело в неверном переводе греческого слова. Также Церковь называет праздник Вознесением Господним. Именно в этот день на горе Фавор Иисус Христос во время молитвы явил свою божественную сущность ученикам Петру, Иакову и Иоанну. Что делать в Медовый Спас Что можно делать православным В Медовый Спас можно: поехать на пасеку и поблагодарить пчеловода за труд;

приготовить блюдо с добавлением меда или мака — еще одного героя праздника. По этому случаю Медовый Спас иногда называют Маковеем;

искупаться — это последний шанс поплескаться в водоеме в этом сезоне;

сходить на службу в церковь, освятить постные продукты, в том числе мед;

помочь ближнему;

покрестить ребенка;

заключить брак.

Фото: Freepik

Что нельзя делать Православным не рекомендуется: работать;

организовывать или участвовать в шумных застольях — считается, что это потревожит пчел;

употреблять пищу животного происхождения, так как Медовый Спас начинает двухнедельный Успенский пост;

венчаться;

освящать в церкви мясо и вино;

ссориться и ругаться;

убираться в доме. Приметы на Медовый Спас С Медовым Спасом связывали много погодных примет. Вот некоторые из них: если в этот день идет дождь, то оставшийся год не будет лесных пожаров;

если на Медовый Спас стрижи и ласточки собрались на юг — скоро наступят холода;

какая погода на Медовый Спас, такой она будет всю осень;

Фото: Продавец наливает мед в банку на ярмарке меда в Краснодарском крае / РИА «Новости»

Почему Спасы так называются: Медовый, Яблочный и Ореховый? Медовый, или Первый Спас «Праздник назвали Медовым Спасом в народе, потому что к этому времени все отцветало, поэтому пчелы заканчивали собирать мед, а пасечники снимали соты», — отметил священнослужитель. В этот день были принято носить мед в церковь для освящения. Раньше из пчелиных сот добывали воск, из которого делали свечи, поэтому его тоже приносили на службу. Сейчас же эту традицию утратили, так как свечи изготавливают либо полностью из парафина, либо из его смеси с воском. Спас назвали так в честь Спасителя — Иисуса Христа.

Фото: Freepik

Яблочный, или Второй Спас «Спас назвали Яблочным, так как к середине августа народ собирал урожай яблок, груш и других плодовых деревьев», — уточнил Савченко. По церковной традиции в этот день принято освящать виноград, из которого делают причастное вино — кагор. Из-за того, что виноград в России можно найти только на юге, вместо него 19 августа освящают яблоки. Ореховый, или Третий Спас К 29 августа, когда отмечают праздник, созревают орехи, и верующие несут их в церковь для освящения. По этой причине дату назвали Ореховым Спасом. Праздник именуют и Нерукотворным Спасом. Название связали с нерукотворным образом Иисуса Христа. Считается, что Спаситель умылся и вытер лицо о полотенце, на котором остался его лик — это и есть нерукотворный образ. Спас 29 августа иногда называют Хлебным — из-за того, что хозяйки начинали печь хлеб из муки нового урожая, а также Холодным или Осенним — из-за приближающихся холодов.

Фото: Freepik

Как выбрать качественный мед Купить ароматный и качественный мед — та еще задача! Вот несколько советов, как выбрать правильный пчелиный продукт: в августе и сентябре только что скачанный мед должен быть жидким, позднее он засахаривается. Если зимой и весной он жидкий, значит, ненатуральный;

натуральный мед льется единой тягучей струей, а разбавленный водой может капать и растекаться по поверхности;

светлый налет на поверхности — это фруктоза. Если он имеет толщину более пяти миллиметров, продукт с примесями;

перед покупкой мед можно проверить, капнув в него йод. Все примеси сразу же посинеют. Еще можно капнуть медом на бумагу — она должна остаться целой и не растекаться. В противном случае мед разбавлен.