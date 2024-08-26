Сегодня 17:36 Осеннее послабление. Что такое бабье лето и когда оно будет в Москве Эксперт ОНФ Рыбальченко рассказал, когда в Москве наступит бабье лето 0 0 0 Фото: Petrov Sergey/news.ru / Global Look Press Эксклюзив

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Совсем скоро закончится лето и настанет осень — в Центральной России обычно промозглая и серая. Однако сначала жителям Москвы и Подмосковья посчастливится встретить бабье лето — последнюю теплую пору перед зимним сезоном. Что такое бабье лето, когда оно наступит в столице и как долго продлится, разбирался 360.ru.

Что такое бабье лето Бабье лето — длительный период теплой и сухой погоды в конце сентября или в середине октября в Европе и Северной Америке. Оно может сопровождаться вторичным цветением растений. С точки зрения метеорологии это период осени, характеризующийся устойчивой, теплой и сухой погодой после первых осенних заморозков или значительного похолодания. Бабье лето может длиться от нескольких дней до нескольких недель, рассказал 360.ru эксперт ОНФ и научный эксперт Российского экологического движения Илья Рыбальченко. «Оно связано с установлением антициклона — области повышенного атмосферного давления, которая блокирует проникновение холодных воздушных масс с севера и приносит спокойную, ясную и теплую погоду», — уточнил эксперт. Заканчивается бабье лето осенним похолоданием.

Фото: Petrov Sergey/news.ru / Global Look Press

Когда наступит и каким будет бабье лето в Москве в 2024 году В этом году бабье лето начнется в середине сентября. В столице будет солнечно, а воздух прогреется до 18-20 градусов — идеальная погода, чтобы еще раз прочувствовать тепло, но уже без насекомых и толп туристов, отметил Рыбальченко. «Согласно прогнозам, после небольшого похолодания в конце августа и начале сентября Москву ожидает период потепления с ясными солнечными днями, который продлится примерно с 14 по 21 сентября», — сообщил эксперт. В эти дни осадков будет немного, погода обещает быть комфортной и сухой.

Фото: Petrov Sergey/news.ru / Global Look Press

Сколько продлится потепление «Продлится потепление примерно неделю. После возможны очередное понижение температуры и постепенный переход к более прохладной осенней погоде», — рассказал Рыбальченко. Иногда бабье лето продолжается до трех недель — вплоть до октября.

Почему бабье лето так называется Точного ответа, почему бабье лето получило такое название, нет. Однако существует предположение «из народа». Дело в том, что по старому стилю лето заканчивалось примерно в середине сентября. Соответственно, в это время завершались полевые работы, женщины могли отдохнуть, многие начинали заниматься домашними делами. К такому особенно располагала теплая погода.

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

Раньше бабье лето называли Марфиным. В это время женщины делали заготовки на зиму, начинали ткать и мочили лен. Еще бабье лето именуют золотой осенью. В Северной Америке этот период прозвали индейским летом, в Западной Европе — летом немолодой дамы.

Фото: Бабье лето в парке усадьбы «Воронцово» / РИА «Новости»

Куда сходить и чем заняться осенью в Москве и Подмосковье До наступления бабьего лета к нему следует подготовиться. В хорошую погоду не хочется ходить в кино или музеи, поэтому можно выбрать популярные и не очень места для прогулок и отдыха на свежем воздухе в Москве и области. Туда можно отправиться всей семьей, в одиночестве или с экскурсией. Если нравится гулять, можно обратить внимание на парк «Музеон» в районе Якиманка. Там простирается большая зеленая зона набережной Москвы-реки, которая перетекает в парк Горького. Если останутся силы, можно дойти до Нескучного сада, а затем оценить Воробьевы горы.

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

На маршруте встретятся смотровые площадки, много воды и зелени. Можно поесть мороженое, сделать фотографии и встретить закаты. Для отдыха всей семьей подойдут Измайловский парк с аттракционами, «Сокольники» и «Фили». На ВДНХ можно застать еще не выключенные фонтаны и огромные розарии.

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Если хочется не только погулять, но и узнать что-то новое, посетите музей-заповедник «Царицыно». В парке много мест, где можно сфотографироваться, выставки и музеи. Кроме того, есть возможность нанять личного гида. Недалеко находится парковый комплекс «Коломенское». Самое интересное там — деревянный дворец царя Алексея Михайловича. Не менее увлекательной будет поездка в музей-усадьбу «Кусково». Место когда-то принадлежало графам Шереметьевым.

Фото: Unsplash

Теплым осенним уик-эндом можно отправиться в небольшое путешествие по подмосковным местам. В Коломне, например, обязательно посмотрите местный кремль, попробуйте калачи с начинкой и вкусную пастилу, в Истре — закупитесь вкусным сыром от Олега Сироты, в Дмитрове — познакомьтесь с альпака на местной ферме. В Серпухове можно посмотреть страусиную ферму, в Орехово-Зуеве — оленью. Любителям старины придется по душе прогулка среди исторических построек Волоколамского кремля. Абсолютно никого не оставит равнодушным приходской православный храм в поселке Дубровицы под Подольском.