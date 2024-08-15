Преображение Господне. Какого числа в 2024 году православный праздник Яблочный Спас

Священник Лоргус объяснил природу божественного света на Яблочный Спас

IMAGO / Christian Ohde
Фото: IMAGO / Christian Ohde/Global Look Press

В 2024 году Яблочный Спас будут отмечать, как и всегда, 19 августа. Православный праздник имеет и другие названия — например, Второй Спас или Преображение Господне. Как он появился, каковы его традиции и суть, что можно и нельзя делать почему в этот день освящают яблоки, выяснил 360.ru.

Преображение Господне, или праздник Яблочный Спас

Иерей, русский православный священник и писатель Андрей Лоргус в беседе с 360.ru отметил, что Яблочный Спас — народное название церковного праздника Преображение Господне.

«Его установили в честь евангельского события», — пояснил он.

Праздник называют Спасом от слова Спаситель, имеется ввиду Иисус Христос. Лоргус напомнил, что Сын Божий вместе с ближайшими учениками поднялся на гору Фавор, чтобы помолиться. Это было ночью, и его ученики задремали.

«Вдруг они проснулись и увидели необыкновенный свет, который излучал их учитель, а его одежда стала невообразимой и блистательной. Он сам был свет, поэтому событие иногда называют Фаворским светом», — пояснил священник.

Верующие на первой Божественной литургии в Спасо-Преображенском кафедральном соборе во Владивостоке.
Фото: Верующие на первой Божественной литургии в Спасо-Преображенском кафедральном соборе во Владивостоке./РИА «Новости»

На вершине Спаситель разговаривал с пророками Моисеем и Илией. Их охватил ужас, и они упали на землю от божественного вида Иисуса.

«Для православных этот праздник очень важен, так как это событие совпадает со многими описаниями света в молитвенниках на горе Афоне. Из-за этого разгорелся спор в XIV веке. В итоге Константинопольский собор утвердил учение об энергиях. Тогда подтвердился молитвенный опыт афонский монахов о видении света», — добавил Лоргус.

Речь идет о богословско-философском споре по вопросу об «умной» молитве и Фаворском свете. С одной стороны выступали Варлаам Калабрийский, Никифором Григорой, Акиндин, с другой —исихасты Григорий Палама, монах Давид и другие.

Последние считали, что их молитвы ведут к общению с Богом, из-за чего они могут видеть божественный свет, подобно тому, что излучал Иисус Христом на Фаворе. В 1351 году в Константинополе это учение утвердили на православном соборе.

Что делать в Яблочный Спас

Что можно делать православным

На Яблочный Спас православным верующим рекомендуют:

Что нельзя делать 19 августа

В Преображение Господне запрещается:

Klaus-Dietmar Gabbert/dpa
Фото: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa/Global Look Press

Что делали в Яблочный Спас на Руси по традиции

Преображение Господне — торжественный праздник. В этот день духовенство служит в белых одеяниях. После литургии священнослужители освящают яблоки и другие плоды, которые поспели к этому времени, например, груши, виноград, сливы и другие.

Ранее было принято освящать в этот день именно виноград, так как из него делают вино для причастия. Однако в большинстве российских регионов виноград к этому времени не успевает поспеть. Зато многие в середине августа собирают урожай яблок. Поэтому Спас назвали Яблочным.

На Руси наши предки с самого утра собирали яблоки, затем хозяйки пекли с ними пироги. Вечером семьи садились за стол с праздничной выпечкой.

Некоторые традиции далеки от христианских. Например, на Яблочный Спас к могилам родственников приносили освященные яблоки. Согласно поверью, это были «райские яблоки» душам умерших.

Nikolay Gyngazov
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Какие блюда можно приготовить на Второй Спас

В этот день или накануне принято готовить блюда и выпечку с яблоками и другими плодовыми. Приведем примеры самых популярных рецептов.

Яблочная шарлотка

Очистить яблоки (при желании можно оставить с кожурой), нарезать дольками. Полить их лимонным соком и перемешать. В миске разбить яйца, взбить до пены, добавить сахар частями. Далее смесь следует взбить миксером в течение 8-10 минут, пока масса не станет пышной и воздушной, она увеличится в несколько раз.

Фото: Freepik

Затем в яйца с сахаром постепенно добавить муку, аккуратно вмешать ее лопаткой. На дно формы, которую можно покрыть пергаментом или предварительно смазать маслом, выложить яблочные дольки, сверху залить тестом. Отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 40 минут.

Проверить готовность бисквита ножом или зубочисткой. Получившемуся пирогу дать остыть, затем перевернуть на тарелку и по желанию посыпать сахарной пудрой.

Яблочное повидло

Яблоки порезать, удалить сердцевину, помыть и обсушить. В кастрюлю с ними влить 100 миллилитров воды, довести до кипения. Варить 30-40 минут под крышкой, постоянно помешивая. Сделать из яблочной массы пюре с помощью блендера, затем перетереть через сито от кожуры.

Добавить сахар, поставить на огонь, довести до кипения. Добавить лимонную кислоту и на медленном огне варить два-три часа до насыщенного коричневого цвета.

Фото: Freepik

Компот из яблок

В кипяток добавить сахар. Очищенные от сердцевин яблоки нарезать дольками, добавить в получившийся сироп. Варить 5-10 минут, после чего снять с огня и дать компоту настояться.

Приметы на Яблочный Спас

Считается, что на Яблочный Спас нельзя убивать насекомых — иначе человека будет ждать беда. Также люди старались не есть яблоки до обеда — в противном случае это сулило несчастьем. Однако больше всего примет, приуроченных к празднику, касаются погоды. Вот некоторые из них:

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