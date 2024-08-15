Сегодня 21:34 Преображение Господне. Какого числа в 2024 году православный праздник Яблочный Спас Священник Лоргус объяснил природу божественного света на Яблочный Спас 0 0 0 Фото: IMAGO / Christian Ohde / Global Look Press Интересное

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В 2024 году Яблочный Спас будут отмечать, как и всегда, 19 августа. Православный праздник имеет и другие названия — например, Второй Спас или Преображение Господне. Как он появился, каковы его традиции и суть, что можно и нельзя делать почему в этот день освящают яблоки, выяснил 360.ru.

Преображение Господне, или праздник Яблочный Спас Иерей, русский православный священник и писатель Андрей Лоргус в беседе с 360.ru отметил, что Яблочный Спас — народное название церковного праздника Преображение Господне. «Его установили в честь евангельского события», — пояснил он. Праздник называют Спасом от слова Спаситель, имеется ввиду Иисус Христос. Лоргус напомнил, что Сын Божий вместе с ближайшими учениками поднялся на гору Фавор, чтобы помолиться. Это было ночью, и его ученики задремали. «Вдруг они проснулись и увидели необыкновенный свет, который излучал их учитель, а его одежда стала невообразимой и блистательной. Он сам был свет, поэтому событие иногда называют Фаворским светом», — пояснил священник.

Фото: Верующие на первой Божественной литургии в Спасо-Преображенском кафедральном соборе во Владивостоке. / РИА «Новости»

На вершине Спаситель разговаривал с пророками Моисеем и Илией. Их охватил ужас, и они упали на землю от божественного вида Иисуса. «Для православных этот праздник очень важен, так как это событие совпадает со многими описаниями света в молитвенниках на горе Афоне. Из-за этого разгорелся спор в XIV веке. В итоге Константинопольский собор утвердил учение об энергиях. Тогда подтвердился молитвенный опыт афонский монахов о видении света», — добавил Лоргус. Речь идет о богословско-философском споре по вопросу об «умной» молитве и Фаворском свете. С одной стороны выступали Варлаам Калабрийский, Никифором Григорой, Акиндин, с другой —исихасты Григорий Палама, монах Давид и другие. Последние считали, что их молитвы ведут к общению с Богом, из-за чего они могут видеть божественный свет, подобно тому, что излучал Иисус Христом на Фаворе. В 1351 году в Константинополе это учение утвердили на православном соборе.

Что делать в Яблочный Спас Что можно делать православным На Яблочный Спас православным верующим рекомендуют: посетить богослужение;

освятить яблоки и другие плоды;

встретиться с родными и близкими, но без шумных застолий. Что нельзя делать 19 августа В Преображение Господне запрещается: устраивать и участвовать в шумных гуляниях;

работать

пить алкоголь;

ругаться;

ссориться;

Спас приходится на время Успенского поста, поэтому не следует есть мясо и другие продукты животного происхождения.

Фото: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa / Global Look Press

Что делали в Яблочный Спас на Руси по традиции Преображение Господне — торжественный праздник. В этот день духовенство служит в белых одеяниях. После литургии священнослужители освящают яблоки и другие плоды, которые поспели к этому времени, например, груши, виноград, сливы и другие. Ранее было принято освящать в этот день именно виноград, так как из него делают вино для причастия. Однако в большинстве российских регионов виноград к этому времени не успевает поспеть. Зато многие в середине августа собирают урожай яблок. Поэтому Спас назвали Яблочным. На Руси наши предки с самого утра собирали яблоки, затем хозяйки пекли с ними пироги. Вечером семьи садились за стол с праздничной выпечкой. Некоторые традиции далеки от христианских. Например, на Яблочный Спас к могилам родственников приносили освященные яблоки. Согласно поверью, это были «райские яблоки» душам умерших.

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

Какие блюда можно приготовить на Второй Спас В этот день или накануне принято готовить блюда и выпечку с яблоками и другими плодовыми. Приведем примеры самых популярных рецептов. Яблочная шарлотка Три небольших яблока, лучше кисло-сладких и твердых сортов;

Четыре крупных куриных яйца;

200 граммов сахара — можно меньше, если не любите слишком сладкую выпечку;

120 граммов муки — примерно четыре-пять столовых ложек;

Две столовые ложки лимонного сока. Очистить яблоки (при желании можно оставить с кожурой), нарезать дольками. Полить их лимонным соком и перемешать. В миске разбить яйца, взбить до пены, добавить сахар частями. Далее смесь следует взбить миксером в течение 8-10 минут, пока масса не станет пышной и воздушной, она увеличится в несколько раз.

Фото: Freepik

Затем в яйца с сахаром постепенно добавить муку, аккуратно вмешать ее лопаткой. На дно формы, которую можно покрыть пергаментом или предварительно смазать маслом, выложить яблочные дольки, сверху залить тестом. Отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 40 минут. Проверить готовность бисквита ножом или зубочисткой. Получившемуся пирогу дать остыть, затем перевернуть на тарелку и по желанию посыпать сахарной пудрой. Яблочное повидло Два-три килограмма яблок;

1-1,5 килограмма сахара;

Половина чайной ложки лимонной кислоты. Яблоки порезать, удалить сердцевину, помыть и обсушить. В кастрюлю с ними влить 100 миллилитров воды, довести до кипения. Варить 30-40 минут под крышкой, постоянно помешивая. Сделать из яблочной массы пюре с помощью блендера, затем перетереть через сито от кожуры. Добавить сахар, поставить на огонь, довести до кипения. Добавить лимонную кислоту и на медленном огне варить два-три часа до насыщенного коричневого цвета.

Фото: Freepik

Компот из яблок Один килограмм яблок;

Три литра воды;

400 граммов сахара. В кипяток добавить сахар. Очищенные от сердцевин яблоки нарезать дольками, добавить в получившийся сироп. Варить 5-10 минут, после чего снять с огня и дать компоту настояться. Приметы на Яблочный Спас Считается, что на Яблочный Спас нельзя убивать насекомых — иначе человека будет ждать беда. Также люди старались не есть яблоки до обеда — в противном случае это сулило несчастьем. Однако больше всего примет, приуроченных к празднику, касаются погоды. Вот некоторые из них: если 19 августа идет дождь, зима будет холодной, а осень — сырой;

солнце на Яблочный Спас — жди теплую и снежную зиму;

появились первые пожелтевшие листья — скоро будет похолодание;

если день на Яблочный Спас выдался ясным, значит, осень будет сухой.