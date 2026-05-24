Сегодня 16:27 Мода на ничью. Кто стал главным триумфатором Каннского кинофестиваля — 2026

Лазурный берег отгремел овациями: 79-й Каннский кинофестиваль, задавший тон мировому кинематографу на ближайший год, подвел итоги и провел церемонию закрытия. На протяжении двух недель зрители и критики следили за новинками, которые в дальнейшем могут побороться за «Оскар». Кому досталась «Золотая пальмовая ветвь» и чем еще удивил финал фестиваля — в материале 360.ru.

Звезды на красной дорожке Вечером 23 мая красная дорожка у Дворца фестивалей и конгрессов традиционно собрала ведущих мировых звезд. Главной героиней фотокамер снова стала Деми Мур. Актриса, которая в этом году входила в состав жюри, словно решила затмить собственное появление на открытии. Знаменитость предстала в роскошном аутфите: изумрудное платье с открытыми плечами, трендовые белоснежные перчатки и объемная голубая накидка, напоминающая облако.

Пенелопа Круз выбрала для светского раута высокую моду старой школы. Она надела черно-белое платье от Chanel, изюминкой которого стал корсет из перьев. Тильда Суинтон, верная своему элегантному минимализму, выбрала платье глубокого красного цвета с небольшим шлейфом, дополнив образ массивным золотым колье.

На куда более игривом образе остановилась звезда сериала «Отчаянные домохозяйки» Ева Лонгория. Она поддержала тренд на пайетки и появилась на красной дорожке в золотистом приталенном платье в пол с дерзким разрезом от бедра.

Всех удивила Айшвария Рай: вместо вечернего платья — оверсайз-белый костюм, расшитый блестками, и гигантское боа. Индийская фотомодель и актриса продемонстрировала, что женщина может быть королевой бала и в брюках.

Отдельной строкой стоит появление на закрытии Каннского кинофестиваля российской блогерши и экс-участницы реалити-шоу «Дом-2» Виктории Бони. Она собрала нежный, воздушный образ: голубое длинное платье с вышивкой на лифе и акцентом на талии. В ушах у звезды виднелись крупные серьги с драгоценными камнями, а волосы были собраны в высокий пучок с небрежными прядями у лица. Сперва Виктория позировала для корреспондентов вместе с израильской моделью и актрисой Хофит Голан, а после уже одна улыбалась фотографам, отправляя в камеры воздушные поцелуи.

Главный победитель фестиваля: о чем фильм «Фьорд» Триумфатором Канн в этом году стал румынский режиссер Кристиан Мунджиу с фильмом «Фьорд». Юридическая драма, упакованная в красивые пейзажи, рассказывает о семье Георгиу, переехавшей в родную деревню матери в Норвегии. Супруги — евангельские христиане, не разделяющие европейские ценности, — заводят дружбу с соседями Хальберг. Тех удивляет подход Георгиу к воспитанию детей: им запрещают смотреть YouTube, играть в видеоигры, а также тщательно приучают к молитве. Норвежцы воспринимают новых приятелей как дикарей, но в глаза радушно улыбаются. И на этом фоне, когда старшая дочь Нура появляется в школе с синяком, местная соцсистема запускает свой каток. Детей немедленно забирают у родителей, хотя они отрицают насилие и утверждают, что девочка случайно упала. Однако пока государство решает, было ли рукоприкладство на самом деле, из семьи изымают даже грудного младенца и находят ему временную приемную мать.

По словам критиков, «Фьорд» стал на Каннском кинофестивале тем самым неудобным камушком в ботинке: кино рассуждает о предвзятом отношении к ценностям, если они отличаются от собственных. Поднимать столь острые вопросы в своих картинах — в стиле режиссера Мунджиу. Как бывший журналист, он вдохновляется реальными юридическими случаями. И делает это весьма успешно: он уже завоевывал призы в Каннах в разные годы.

Гран-при Звягинцева и 10 минут оваций Второй по значимости приз — Гран-при — взял выросший в Новосибирске режиссер Андрей Звягинцев с фильмом «Минотавр». Фактически награда отправилась во Францию, где обосновался кинематографист после начала СВО. Звягинцев неоднократно критиковал спецоперацию и даже заявлял, что не считает Россию родиной в ее нынешних политическом и культурном контекстах. Тем не менее снимать Звягинцев предпочитает по-прежнему о России. События «Минотавра» разворачиваются осенью 2022 года. По сюжету глава компании по имени Глеб узнает об неверности жены в тот момент, когда готовится массово сократить штат сотрудников. Премьеру встретили десятиминутными овациями.

Внимание публики привлек не только сам фильм, но и неоднозначная речь его автора. Получая награду из рук Зои Салданы, Звягинцев на русском языке обратился к президенту Владимиру Путину, посвятив монолог ситуации на Украине.

Новая традиция: Канны полюбили ничьи В этом году Каннский кинофестиваль продолжил положенную «Оскаром-2026» тенденцию к двойным победам. Так, судейская коллегия не смогла выбрать одного лучшего актера: награду разделили Эммануэль Маччиа и Валентин Кампань («Трус»). Та же история сложилась и с женскими ролями: победительницами стали Виржини Эфира и Эт Тао Окамото («Внезапно»). В номинации «Лучшая режиссура» и вовсе оказалось три победителя: Павел Павликовский («Отечество») и дуэт Хавьера Кальво и Хавьера Амбросси с «Черным шаром».

Полный список лауреатов Каннского кинофестиваля — 2026

«Золотая пальмовая ветвь» — «Фьорд», Кристиан Мунджиу;

Гран-при — «Минотавр», Андрей Звягинцев;

Лучшая режиссура — Павел Павликовский, Хавьер Кальво и Хавьер Амбросси;

Лучший сценарий — Эммануиль Маре;

Лучшая мужская роль — Эммануэль Маччиа и Валентин Кампань («Трус»);

Лучшая женская роль — Виржини Эфира и Эт Тао Окамото («Внезапно»);

Приз жюри — «Приключение мечты», Валеска Гризебах. Призы за вклад в кино и перспективы Помимо основных наград, отдельного приза удостоился Джон Траволта, поразивший всех на фестивале своим моложавым видом. Перед премьерой его картины актеру вручили почетную «Золотую пальмовую ветвь» за особые заслуги в кинематографе. Ежегодная награда «Открытие года» (Trophée Chopard) отправилась к Одессе Эзайон и Коннору Суинделлсу как к самым перспективным и многообещающим молодых актерам.